¿Se han separado Pablo Iglesias e Irene Montero?

Los rumores de ruptura entre Pablo Iglesias e Irene Montero crecen por momentos. Algunos medios dan por hecha la separación a raíz de la publicación del anuncio por parte de El Cierre Digital, que cita fuentes cercanas a ambos y de Unidas Podemos. En cambio, Vanitatis por ejemplo habla de crisis, no de separación definitiva, y aluden también a fuentes cercanas a la formación morada y a El Confidencial. La situación sentimental del ex vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, que tienen tres hijos en común, es una incógnita por tanto y sólo el tiempo dirá si siguen juntos o no, pues todo apunta a que ellos no harán ninguna declaración al respecto.

El Cierre Digital ha hablado de un supuesto distanciamiento que acabó en separación el pasado mes de marzo, por lo que ya llevarían cuatro meses haciendo su vida por separado. Incluso afirman que Pablo e Irene, que nunca han llegado a contraer matrimonio, han vendido su casa familiar de Galapagar, el polémico chalé que compraron en 2018 por unos 600.000 euros huyendo del acoso mediático. Ahora se habrían desprendido de la vivienda por 660.000 euros, 60.000 más del precio de compra. El citado medio señala que la operación de compraventa se habría formalizado a través del Grupo M&G, una inmobiliaria de Torrelodones. Sin embargo, Vozpópuli se ha puesto en contacto con este grupo inmobiliario, desde donde confirman que ellos fueron quienes hace tres años llevaron la compraventa del susodicho pero desmienten que ahora se hayan encargado de otra compraventa de la misma propiedad.

Las especualaciones sobre crisis sentimentales y las supuestas infidelidades de Pablo Iglesias siempre han flotado alrededor de la pareja. Sin ir más lejos, el año pasado varios medios publicaron que el entonces vicepresidente del Gobierno había dejado a Irene Montero por su asesora, Lilith Verstrynge, hija del ex político Jorge Verstrynge. Entonces, también se habló de desavenencias entre ellos y de que Iglesias podría haber abandonado el domicilio familiar, aunque finalmente no se confirmó nada de lo sucedido.

También en septiembre de 2017 algunos periodistas, entre ellos Alfonso Ussía, señalaron que se había producido un distanciamiento entre la pareja de políticos por una tercera persona y señalaban como tercera en discordia a la presentadora Paula Vázquez. Aunque el entorno de Iglesias y Montero no desmintió nada en aquel momento, sí lo hizo la presentadora, que bromeó con los "cotilleos" y las "tonterías que tenían que aguantar".

Pablo Iglesias e Irene Montero comenzaron a salir en 2015 y tienen tres niños: Leo, Manuel y Aitana. La ministra hablaba de su relación con el ex vicepresidente en una entrevista que publicó Diez Minutos. Sobre su maternidad, Montero aseguraba que esta le ha hecho "descubrir lo que es el amor incondicional" e "inculcar a mis hijos que vivan con amor, que valoren la vida, que tengan esperanza, es lo mejor que puedo darles, porque eso tiene su traducción política". La política también afirmaba que Iglesias y ella suelen repartirse las tareas del hogar "como no podía ser de otra manera con tres hijos y la vida que tenemos". Montero también indicó que ni ella ni el ex líder de Podemos salían mucho porque les gusta más "estar en casa con nuestros amigos".

La noticia de la separación ha corrido como la pólvora en las redes sociales después de que diarios importantes se hayan hecho eco de ella sin contrastar o corroborar más fuentes. Pese que algunos internautas como Rubén Sánchez, de Facua, han manifestado en Twitter que todo es falso, la información se ha convertido en el trending topic de este jueves.