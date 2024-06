La actriz sevillana María Galiana habla de la reina Sofía: "Es muy austera"

La actriz sevillana María Galiana, famosa por su papel de Herminia en la serie "Cuéntame", ha dado algunos detalles sobre la reina Sofía cuando estuvo en el programa "La Resistencia". Según Galiana, ella recuerda su bien la experiencia que compartió con la reina emérita durante una comida.

La actriz contó que conoció a la reina Sofía en una ocasión muy especial para ella, cuando recibió una distinción. En este evento ella tuvo la oportunidad de compartir momentos con los que por aquel entonces eran los reyes de España: Juan Carlos I de España y Sofía de Grecia. La actriz recordó con cariño cómo la reina le comentó: "La vemos todos los jueves", refiriéndose a su papel en la televisión.

Uno de los momentos que recuerda la actriz y que compartió en el programa fue una comida en el Casino de Madrid, donde fue junto a la reina Sofía. En esta ocasión, les sirvieron un menú en el que sirvieron pescado congelado. Para sorpresa de todos en 'La Resistencia', la reacción de la reina Sofía fue bastante discreta y austera. Según María Galiana, la reina es una persona "extraordinariamente austera". Además, la reina emérita es lactovegetariana, lo que significa que no consume carne pero sí pescado y productos lácteos.

Galiana también mencionó que en menú también les sirvieron una "especie de bazofia rara de verduras". Ante este comentario, David Broncano le preguntó a la actriz si la reina se había quejado por la calidad de la comida: "¿Y la reina de España no dio un golpe así en la mesa y vinieron y trajeron al cocinero y lo echaron por la ventana?", preguntó el presentador a modo de broma. La respuesta de Galiana le dejó sorprendido: "No, no, no. Es mucho más adusta la cosa de lo que parece". La actriz dijo que la reina Sofía tiene "bastante más aguante" que ella misma.

A lo largo de la entrevista, Galiana no dejó de expresar su admiración por la reina Sofía, y la describió como una mujer ejemplar y "súper resignada a lo que viniera".

La actriz terminó diciendo que era realmente algo de admirar la capacidad de la reina Sofía para adaptarse a las circunstancias con una actitud tranquila y resignada. Esto habla mucho sobre su dedicación a mantener una imagen pública de integridad y modestia, algo que cobra especial importancia perteneciendo a la realeza, ya que sus actos pueden interpretarse como un ejemplo a seguir para los españoles.