Sheila Casas y su momento de auxilio con Álvaro Muñoz Escassi

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi se han tenido que separar de manera forzosa por la participación del jinete en Supervivientes. Aunque ya llevan unos meses saliendo juntos, no ha sido hasta ahora cuando Sheila Casas se ha abierto en canal para hablar de su relación sentimental con el que fuera pareja de María José Suárez. La colaboradora de TardeAR, el programa donde se forjó su historia de amor con Escassi, ha hablado sobre los duros inicios de su noviazgo.

La abogada ha recordado que recibieron muchas críticas cuando comenzaron a salir juntos. “Empecé una relación sentimental donde todo eran comentarios negativos. No sabía lidiar con eso, me ponía a leer todos, cada cual era peor. Nunca había recibido tantas críticas y todo por estar con una persona, que no es que hubiese hecho algo malo. Simplemente era por haber tenido una elección que a la gente no le gustaba”, ha comenzado diciendo.

La hermana de Mario Casas, que por aquel entonces no pasaba por uno de sus mejores momentos, ha admitido que se agobió bastante con todo el revuelo que había a su alrededor. “No me veía bien físicamente, no me gustaba mi pelo, me llegaba a decir que si había engordado… Yo pedí ayuda, dije ‘no sé lidiar con esto, me está afectando muchísimo’”, ha relatado.

La colaboradora de TardeAR es consciente que su relación con Escassi le ha situado en el foco mediático, una situación a la que no estaba acostumbrada. “Eres objeto de críticas que no entiendes, de gente que no te conoce de nada porque no les apetece que estés con una persona. Tienes que poner unos límites para cuidar tu sentimiento”, ha concluido.