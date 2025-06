Silvia Alonso y su teoría de las carambolas como novia de David Broncano

Silvia Alonso acumula a sus espaldas una carrera profesional de 15 años en el mundo de la interpretación. La actriz salmantina, que se encuentra promocionando la serie Ladrones de Disney +, pretende que se le reconozca por su trabajo y no por ser la novia de David Broncano, el presentador de La Revuelta en La 1. Ya en su última visita al mencionado formato hizo alusión a un asunto que no le hace mucha gracia. Ahora, lo ha vuelto a ratificar en una entrevista para el suplemento S Moda de El País.

“Entiendo que poner Broncano en un titular genera clickbait y por eso hacen carambolas para meterle en todas las partes. Si la gente de la calle me conoce por ser novia de una de las personas más famosas del país, lo comprendo, pero que lo haga la prensa sí me molesta”, ha comentado.

La actriz de Velvet y La casa considera que sus 15 años de carrera profesional merecen un mejor trato que ser considerada la novia del cómico jiennense. “Si lo sigues haciendo en 2025 ya es adrede. Los medios que ponen el titular de ‘novia de’ se retratan más a ellos que a mí”, ha señalado.

La protagonista de Ladrones ha revelado que se hizo actriz gracias a un novio que tuvo en el instituto. Él fue quien le animó a perseguir su sueño. “Sí, le estoy muy agradecida. Yo nunca me lo había planteado como una posibilidad real y él fue quien me animó y me metió el gusanillo. Sigue siendo mi amigo. Aunque terminó la carrera de actor, ahora es poeta”, ha detallado.

Alonso ha recordado cómo fueron sus inicios como actriz y la condición que le pusieron sus padres cuando se fue a vivir a Madrid. “Mis padres me pusieron la condición de hacer una carrera mientras estudiaba interpretación en Madrid y enseguida entré en una agencia de publicidad que me permitía pagarme mi vida aquí. Cuando me cogieron en Tierra de lobos supe que esto me gustaba, que se me daba bien y que me apetecía que fuera mi profesión. Supongo que es una carambola, hay un factor suerte importante. Hay buenísimos actores que ni siquiera tienen la oportunidad de conseguir un representante”, ha añadido.