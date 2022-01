El casi nonagenario 'influencer' que conquistó 'MasterChef'

El modelo e influencer Andrés García-Carro, conocido en las redes como The Spanish King, deslumbró en su participación en MasterChef Abuelos tanto por su carisma como por su mano en la cocina.

A sus 89 años (en febrero cumplirá 90) y peine en mano, Pucho –como lo llama su nieto Rodrigo, con el que vive– encandiló a Carmina Barrios, bailó en Benidorm y se confesó fan de Julio Iglesias. Además, le dio tiempo de conquistar al jurado con El rabo de The Spanish King, una receta de rabo de toro con patatas fritas en forma de hagstags.

Receta de rabo de toro con patatas fritas de 'The Spanish King' https://t.co/x95A4d2NJX #MCAbuelos — MasterChef (@MasterChef_es) January 10, 2022

"Me pagan, pero tendría que pagar yo por lo bien que lo paso", confesó sobre su reciente faceta de it boy, tras su salto a la fama hace un par de años cuando su nieta decidió sacarle unas fotos en un portal de Madrid para la edición china de la revista francesa L’Officiel. Estas imágenes le abrieron las puertas a una nueva vida porque desde ese momento le llovieron las ofertas como modelo de Zara, entre otras firmas, sacó su propia colección de ropa, participó en videoclips de C. Tangana y Aron Piper, y comenzó a acumular seguidores a ritmo frenético en las redes sociales, donde hoy en día tiene más de 11 millones de seguidores. Actualmente incluso está grabando una serie con Paco León para Netflix, entre otros proyectos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por THE SPANISH KING (@thespanishking_)

El aspirante coruñés, uno de los de mayor edad de entre los concursantes de MasterChef, no consiguió alzarse como ganador del formato, aunque sí quedó en una posición destacada en lo alto de la tabla de clasificación. "Volvería a MasterChef encantado, si no es de mayores, al de celebrities, que para eso soy influencer", expresó sin un ápice de modestia.

Con traje, enfundado en unos jeans, con chandal, e incluso en bañador o ropa interior, García-Carro ha demostrado que no existe límite de edad para convertirse en influencer y mucho menos para posar derrochando estilo y personalidad frente a una cámara. "Fui joven y guapo y sigo siéndolo", ha dicho este veterano modelo en unas de sus publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por THE SPANISH KING (@thespanishking_)

Nacido en La Coruña y padre de cuatro hijos junto a la que considera su inseparable compañera de vida, su mujer Marta, Andrés emigró a Argentina cuando era muy joven para trabajar como gaucho, país que acabaría abandonando para poner rumbo a Uruguay, donde regentó un restaurante en Punta del Este.

Acabado su periplo por tierras latinoamericanas, regresó hace casi una década a España, donde jamás se imaginó que acabaría trabajando como modelo, luciendo siempre un moreno impecable y un sinfín de poses sugerentes. "Siempre me ha gustado mucho la moda. La ropa que tú llevas dice mucho de ti, y siempre he procurado sentirme elegante y bello. Como tú te sientas es como te va a ver el mundo. No me ayuda nadie, yo soy mi propio estilista", revela.

Como la edad sólo es un número y al final sólo importa cómo se siente uno por dentro, a este gallego le queda mucho por hacer en el mundo del espectáculo y, en concreto, hay un sueño que todavía reconoce que le queda por cumplir: rodar con su director de cine favorito, Quentin Tarantino, e interpretar al malo de la película. Desde luego, querer es poder.