La transformación de Clemente Lequio: de dj a compositor de música clásica en Miami

Ana Obregón ha cumplido la última voluntad de su hijo Aless con la llegada al mundo de Ana Sandra Lequio mediante la discutida maternidad subrogada. El bombazo ha creado alguna que otra discrepancia con el padre de Aless, el mediático Alessandro Lequio. Quien no se ha pronunciado a día de hoy es Clemente Lequio, el otro hijo del Conde y hermanastro de Aless. Clemente lleva desde 2016 plenamente instalado en Miami donde ha desarrollado su carrera como compositor de música clásico y se ha casado con Corbie Gregory, la gerente de un hotel de lujo.

Pese a la fama de sus padres, Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio, Clemente siempre ha apostado por un perfil bajo y alejado de los focos. Entre sus pretensiones no entraba ser famoso y ha hecho todo lo posible por cumplirlo. Desde pequeño su madre se encargó de preservar su intimidad, para que una vez alcanzada la mayoría de edad el joven decidiera que hacer con su vida. Clemente vino al mundo el 2 de abril de 1988 en Turín, aunque la mayoría de su infancia la pasó en España junto a sus padres. Cuando sus padres se divorciaron se instaló con la modelo italiana en Barcelona.

Antes de asentarse de manera definitiva en Miami, lugar en el que lleva siete años residiendo, el joven ha pasado estancias de su vida en Berlín y Milán. En la ciudad italiana se doctoró en Ciencias Políticas. Clemente se ha dedicado al mundo del diseño, ha sido dj y aunque ha ejercido como modelo para una conocida firma italiana, él tenía claro que prefería contar con un trabajo que lo mantuviera lejos de los medios de comunicación. “Vivo en Estados Unidos alejado de la prensa y del cotilleo (…). Estoy casado y no vendo mi vida privada, porque así he sido criado. Curro como todos. Antes me dedicaba a la música, era dj y tenía más tiempo para mí. Ahora tengo menos tiempo porque trabajo entre 50 y 60 horas a la semana; soy camarero”, explicaba en un vídeo que colgó en sus redes sociales.

La música siempre ha sido la gran pasión de Clemente Lequio. A lo largo de sus 35 años, el joven ha pasado por diversas etapas. Ha dado clases de violín y piano. Tres días después del fallecimiento de su hermano Aless, Clemente le compuso una canción titulada Your Angel que compartió a través de sus redes sociales. “Eres mucho más que un ángel porque sigues y seguirás siendo el hijo para tus padres, el amigo para tus amigos y, ahora más que nunca, mi hermano. No dejaste este mundo de manera discreta, sino dando un rugido como un auténtico león para entregar tu gran mensaje de valentía, coraje, amor y esperanza”, escribió para homenajear a su hermano, con el que mantenía una excelente relación pese a la distancia.

Su faceta musical se acrecentó durante la pandemia. Así en febrero de 2021 sacó su primer disco titulado Broadcast of Electric Dreams, un álbum de 10 temas electrónicos firmado bajo el pseudónimo Draper Le Bond. Para su primer disco se inspiró en artistas tan dispares como Beethoven, Depeche Mode, Mozart, Chopin o Bach. A partir de entonces, Clemente optó por dedicarse de lleno a la composición. En octubre de 2022 sacó al mercado Le Notti y el pasado 8 de febrero lanzó tres temas de música clásica (Concerto Per Pianoforte E Orchestra D’Archi) que están disponibles en Spotify y Amazon Music.