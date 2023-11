La tremenda rajada de Anabel Pantoja contra ‘Sálvame’

Anabel Pantoja ha pasado por los micrófonos del pódcast Poco se habla de Xuso Jones y Ana Brit, donde entre otros asuntos ha rememorado sus vivencias en Sálvame. El discutido programa afronta ahora una segunda etapa en Netflix con la participación de ocho de sus tertulianos más carismáticos.

La sobrina de Isabel Pantoja no echa de menos el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. La influencer ha reconocido que el coste de su salto a la fama ha sido muy caro. Considera que no todo es dinero y que en el programa lo ha pasado muy mal, aunque también ha vivido momentos agradables y divertidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

“Yo no puedo nunca morder la mano que me dio de comer, y mucha experiencia que he cogido ahí. A mí me ha matado y me hecho mucho daño. Lo he pasado muy mal allí, pero que muy mal”, ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Ella misma ha contado las diversas etapas que vivió durante su estancia en el magacín rosa de Telecinco, que abandonó antes de su cancelación por parte de Mediaset. “Tú no firmas un contrato diciendo ‘venga que me hagan putadas’. Tú firmas un contrato para colaborar y hablar de temas. Al principio me moría, luego llegué a un estado de equilibrio y luego tuve un final donde lo pasé muy mal. Mi papá enfermó y conmigo lo que quieran, pero con mi padre enfermo, no. Yo ahí me fui a Supervivientes y dije ‘hasta aquí’”, ha revelado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Anabel, que siempre ha destacado por su sinceridad, no ha tenido reparos en señalar con el dedo a los peores compañeros que ha tenido en Sálvame. “Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Gustavo González. También Rafa Mora. Me hizo mucho daño a mí, a mi madre y a mi padre. Creo que al final era por cumplir un trabajo, que lo intentaba y se lo curraba, pero claro, tienes que tener unos límites. Nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes. No descansaría bien”, ha sentenciado.