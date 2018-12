El vídeo viral de Fran Rivera en un bar franquista

Un vídeo de Francisco Rivera en un bar de ideología franquista situado en Ávila se ha convertido en viral y al torero le llueven las críticas en las redes sociales. El polémico vídeo de Fran Rivera.

Fran se ha defendido en Espejo público, el programa de Antena 3 en el que trabaja como colaborador, afirmando que el referido vídeo se ha sacado de contexto: "Yo nunca he colgado ese vídeo en ninguna red. Lo mandé a un grupo de WhatsApp de los que yo pensaba eran amigos y uno claramente lo ha sacado de contexto".Casa Eladio, que así se llama el local, es frecuentado por nostálgicos de Franco. En su interior se pueden ver numerosas banderas, cuadros de toros, simbología de la falange y, sobre todo, fotos del caudillo. En los apenas 30 segundos que dura el vídeo, Rivera afirma: "Bueno, queridos, imposible entrar aquí y no acordarme de todos vosotros. Toros, España, ¡Viva España!", y concluye: "Casa Eladio, en Ávila, qué maravilla. ¡Viva España! ¡Anda que no!", mientras muestra orgulloso todo lo que le rodea.El diestro ha restado importancia al tema comentando que pasaba por allí con unos amigos y les entró curiosidad, por eso entraron. Refiriéndose al ascenso político de Vox, Fran sorprendió en el matinal de Susanna Griso afirmando que "los cambios son buenos".