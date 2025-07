La visita clandestina de Jennifer López al restaurante de Dabiz Muñoz

Jennifer López ha cerrado su gira 'Up All Night' por España con una actuación en el Movistar Arena de Madrid.

Jennifer López acaba de finalizar en Madrid su periplo por España con la gira de conciertos Up All Night, que le ha llevado a diversos lugares de la geografía nacional, entre ellos el estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz. La polifacética artista, a sus 55 años, ha demostrado que aún tiene cuerda para rato sobre los escenarios. Sus conciertos han congregado a miles de personas que no han parado de bailar y cantar con grandes éxitos como On The Floor, Qué hiciste o El anillo.

La cantante nacida en El Bronx, Nueva York, ha conquistado con su puesta en escena, sus bailes y su poderosa energía en el escenario a las miles de personas que han acudido al Movistar Arena. JLo ha aprovechado su paso por la capital de España para disfrutar de nuestra gastronomía. La actriz ha visitado uno de los restaurantes más mediáticos de Madrid, StreetXO, cuyo propietario es el afamado chef Dabiz Muñoz.

La artista ha probado los platos más representativos del local en un ambiente relajado y lejos de los focos. El restaurante StreetXO está situado en la tercera planta de El Corte Inglés de la calle Serrano, una de las principales arterias comerciales y de negocios de la ciudad.

Dabiz Muñoz ha querido inmortalizar tan ilustre visita. Por ello, el marido de Cristina Pedroche, que cuenta con tres estrellas Michelin en su haber, ha publicado una fotografía en las redes sociales junto a la intérprete de On The Floor. “Una noche clandestina en StreetXO con Jennifer López. La vida se vuelve salvaje y maravillosa en cuanto cruzas las puertas de StreetXO”, ha escrito para dejar constancia del paso de JLo por su restaurante.