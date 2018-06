El abogado del guardia civil de La Manada ve 'infundada' petición fiscal por 'malentendido'

La Fiscalía ha solicitado revocar la libertad provisional a Guerrero -decretada la semana pasada- después de que el lunes se personara en una comisaría de Sevilla para preguntar por la renovación de su pasaporte, que debía entregar en el juzgado, al apreciar el Ministerio Público riesgo de fuga.

Según el letrado, su cliente acudió a la comisaría "preocupado" por "querer cumplir con todas las exigencias" del auto de libertad provisional decretado por la Audiencia Provincial de Navarra, que es "muy exigente, con muchas medidas" y "por un exceso de celo hace una llamada el viernes por la tarde porque no tenía el pasaporte y quería saber qué tenía hacer, y le dicen que se persone en la oficina de Tablada" de expedición de DNI y pasaportes.

Según Pérez, pidió cita previa y acudió el lunes con su padre y "explica la situación en la que se encuentra" al tener que cumplir un auto judicial y no tener el pasaporte "y le dicen que está caducado y al estar caducado no tiene que presentar nada en juzgado" y con esa información se marcha de comisaría "por su propio pie".

Para el abogado, "no hay ningún tipo de delito, ni de incumplimiento ni de quebrantamiento" de las medidas cautelares. sino que a su juicio se produce "un malentendido en la Policía" que "días después" de los hechos comunicó a través de un tuit en su cuenta oficial que un miembro de La Manada había intentado sacarse el pasaporte, un tuit que "no me atrevo a calificarlo".

"Ese malentendido nos ha traído a esta situación y esperemos que se quede en nada", ha confiado después de que la Audiencia de Navarra ya haya solicitado información a la comisaría de Policía de Sevilla sobre lo sucedido.

El abogado estaba al tanto de que su cliente iba a hacer esa consulta tras haber llamado el viernes por la tarde a la Policía explicando la situación y tras salir el lunes de la comisaría contactó con él diciendo que en la misma le habían dicho que al tener el pasaporte caducado no tenía que hacer nada ni solicitar ningún certificado porque ya tenían constancia, ante lo que el letrado le indicó que haría un escrito en el plazo estipulado para comunicárselo al juzgado.

Insistió en que considera lo ocurrido un "malentendido quizás por parte de la Policía" y confió en que "vaya a quedar en nada" tras reflexionar que todo es fruto del "exceso de celo" por parte de su cliente ante ese auto "an exigente" y prueba que "sabe que se le va a mirar con lupa todos los requisitos".

Por ello, considera "absolutamente lógico y razonable lo que hizo" ante su duda por la situación de su pasaporte mientras que "lo que no es razonable es todo el revuelo que se ha montado", al negar cualquier "engaño" e insistir en que la visita de su cliente a la oficina de pasaportes fue "tan absolutamente inocente" que la Policía no adoptó ninguna medida.

En el marco del auto de libertad provisional, Guerrero y el resto de miembros de La Manada se han personado hoy por tercer día en los juzgados de Sevilla para firmar, ya que deben hacerlo los lunes, miércoles y viernes.

Guerrero ha sido hoy el primero en acudir poco después de las 9.00 horas de la mañana, tras lo cual han llegado juntos Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero -poco antes de las 10.000 y acompañados por su abogado Agustín Martínez-, mientras que sobre las 11.30 horas a llegado José Ángel Prenda y a mediodía Ángel Boza.

Ninguno ha hecho declaraciones salvo Prenda, que se ha disculpado por su reacción el pasado miércoles al reírse tras la caída de uno de los cámaras que lo perseguía para tomar imágenes.