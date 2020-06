Aumentan en la Fiscalía las denuncias sobre gestión de residuos hospitalarios por la pandemia

Cada 5 de junio de celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año, el tema es la Biodiversidad, pero sobre todo es el año de la pandemia por COVID 19 que ha cambiado los hábitos de consumo y de vida de todo el planeta. Antonio Vercher Noguera es el coordinador de Medio Ambiente. Actualmente hay190 fiscales especializados en Medio Ambiente en España.

Respecto a los delitos ambientales más frecuentes, están los refereidos a la ordenación del territorio y urbanismo. "De hecho, frente a las 57 sentencias de condena por delitos contra el medio ambiente correspondientes al año 2019, se dictaron 383 condenas por urbanismo y ordenación del territorio en ese mismo año. Las otras condenas más numerosas son por malos tratos a animales domésticos (293) y por delitos contra la flora y la fauna (290). En conjunto en el año 2019 se han dictado 1.180 condenas, frente a las 1.063 del año 2018", afirma Vercher en una entrevista facilitada por la Fiscalía.

Con la llegada de la pandemia por coronavirus ha surgido una gran preocupación por el tema de la eliminación de los residuos hospitalarios y médicos. Antonio Vercher aclara que no hay cifras claras al respecto porque sigue el estado de alarma. "Se puede adelantar que ha habido pocas quejas en lo que se refiere a la adopción de animales domésticos con fines fraudulentos, es decir, para poder pasear por la calle en momentos de confinamiento. Sí hemos observado, sin embargo, un mayor número de denuncias sobre gestión irregular de residuos médicos, hospitalarios, o de otro tipo, relacionados con la pandemia, que se han venido llegando paulatinamente", afirma.

Por otro lado, sobre el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados, Antonio Vercher Noguera cree que la degradación de muchas zonas naturales, protegidas o no, o la desaparición de un importante número de especies de flora y fauna es manifiesta y ostensible. "Pero, sobre todo, el hecho de que hay cada vez menos recursos naturales, o los mismos están más contaminados, en una sociedad transformadora como la nuestra, todo ello nos conduce al necesario aumento de la regulación administrativa sobre la materia. Y el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados es un exponente parcial de ese proceso evolutivo y de la presente situación. En consecuencia, y esto es muy importante para los Fiscales de Medio Ambiente, con mayores exigencias y regulación administrativa en lo que se refiere al contexto ambiental, acabarán perfilándose, casi indefectiblemente, más conductas delictivas y más penas en relación a esas conductas. Es duro reconocerlo, pero es algo perfectamente lógico, como nos demuestra la experiencia de los últimos años en la materia".

Caza furtiva

Respecto a las actividades de caza furtiva, es tajante al afirmar que no ha cesado durante la pandemia como tampoco la legal "dado que muchas comunidades la han permitido bajo el argumento de la necesidad de controlar la población de especies cinegéticas o cazables cuyo número crecía en exceso. Lo que desconocemos, al menos en el presente momento, es de que manera esos permisos han incidido en un aumento de la caza furtiva o ilegal".

Fiscalía y Seprona

El fiscal coordinador de Medio Ambiente cuenta con un unidad del Seprona adscrita. Respecto a la posibilidad de que las fiscalías delegadas provinciales pudieran tener este modelo, Vercher señala: "Es precisamente por ello por lo que se trabaja tanto con los Fiscales especialistas, como con las Fuerzas del Orden especializadas, para que tengan entre ellos las máximas conexiones. Cuando, por ejemplo, hemos tenido conocimiento de que esa conexión no existe, o no funciona, inmediatamente no hemos puesto manos a la obra con el fin de restablecer esa conexión, lo cual ha sucedido recientemente en una de nuestras Fiscalías provinciales. Evidentemente, el siguiente paso sería la adscripción de las Unidades Policiales a las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías. Pues bien, a tenor de los resultados y de los ejemplos que estamos viendo, esa opción sería, sin lugar a dudas, la más deseable".

Campaña contra incendios

En esta época del año es normal comenzar la campaña de prevención de incendios. Desde la Fiscalía de Medio Ambiente el 22 de mayo se remitió, como cada año, un oficio a los fiscales especialistas y delegados del país, en el que se dan pautas y estrategias de actuación, sobre todo en incendios forestales. "El calentamiento global está determinando temperaturas insólitas en nuestro país, por lo que estos planteamientos preventivos se hacen más importantes todavía. En el oficio abogamos por el control de vertederos que, aun no siendo delictivos, sí pueden ser una causa directa de incendios. Instamos igualmente por el control de barbacoas, líneas eléctricas mal conservadas, etc. Nos preocupa la falta de coordinación, que en ocasiones deviene en que el incendio se extienda y dilate en el tiempo, así como la ausencia de planes de prevención de incendios por parte de algunos Consistorios", aclara.