La Justicia reconoce a Erika do Rosario como hija de Samuel Eto'o

Han sido cuatro años de litgio para que Erika Do Rosario pueda ser inscrita como Erika Eto'o Do Rosario y ha tenido que ser por una resolución judicial ante las continuas negativas del ex futbolsita camerunés a someterse a las pruebas de ADN. El juzgado condena además al padre, a pasarle una pensión de 1.400 euros a la hija.

Fernando Osuna, el abogado de Erika y de su madre, ha manifestado en numerosas ocasiones la "poca colaboración" de Eto'o durante el proceso de paternidad. El futbolista camerunés, que está retirado y vive Qatar, ha tenido varios litigios por el reconocimiento de hijos procedentes de diferentes relaciones de las que tiene hasta ocho hijos.

La madre de Erika, Adileusa do Rosario afirmó haber conocido a Eto’o en una discoteca de Madrid a los 18 años, la madre de la chica contó que tras confesarle al futbolista que estaba embarazada este la acusó de intentar amasar su fortuna y la amenazó para que interrumpiese su embarazo. La niña nació en 1999 en el hospital de la Fundación Alarcón de Madrid, cuando el futbolista militaba en el RCD Espanyol, y a la demanda se ha añadido el certificado de nacimiento, en el que se refleja el nombre del jugador.