Martagón, absuelto de estafa piramidal

La Audiencia de Sevilla ha dictado este martes una sentencia absolutoria para Juan Martagón, delegado del primer equipo del Sevilla F.C. y ex futbolista de este mismo club, que fue acusado de una estafa piramidal de cuyas maniobras "no era conocedor". La Sección Primera del Audiencia debía juzgar hoy a Martagón y a sus dos ex socios en una consultora hipotecaria, pero solo dos de ellos: José Adrián R. M. y Juan T. C. fueron condenados a una pena de dos años de prisión cada uno.

Martagón fue declarado partícipe a título lucrativo de las cantidades apropiadas, por lo que responderá a partes iguales con sus ex socios de la indemnización civil a los afectados.

Aunque la cantidad apropiada fue cifrada inicialmente en 600.500 euros, al final ha quedado en 250.000 euros. Cada uno de los procesados pagará 83.333 euros en cuotas mensuales entre octubre de 2019 y octubre de 2033.

El juez dictó la sentencia de viva voz y declaro también la suspensión del ingreso en prisión de los dos ex socios con la condición de que paguen puntualmente la responsabilidad civil.

Inicialmente la Fiscalía de Sevilla pedía seis años de prisión para cada uno de los juzgados, incluidos el propio delegado del primer equipo del Sevilla F. C.