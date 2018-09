Díaz del Río asegura que “ni pretendía ni podría” haber controlado la Fundación Fidas

Angel Díaz del Río, ex decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, y otros ex directivos declararon este martes como investigados y aseguraron que el nombramiento que les imputa la actual decana no pretendía controlar la Fundación Fidas ni le habría dado la mayoría de dos tercios necesaria para ello.

Es cierto que convocaron un Patronato de la Fundación Fidas para el 12 de junio de 2017, pocos días después de perder las elecciones, y que el objetivo era renovar al patrono Pedro Moscoso, cuyo mandato terminaba nueve meses después. Lo hicieron porque estaba encargado de la Semana de la Arquitectura que se celebra todos los años en octubre y era necesario darle continuidad en su cargo porque el cierre de la actividad se prolonga durante varios meses después.

Si hubieran querido perpetuarse en el Patronato de la Fundación, habrían renovado a los tres patronos electivos y no a uno solo, afirmaron ante la juez de instrucción 17. Más importante: “dicha mayoría no se alcanzaba con la renovación de Moscoso en el momento en que se hacía y menos aún en el futuro”.

La actual responsable colegial, Cristina Murillo, ha denunciado a la directiva de Díaz del Río por intentar mantener el control de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura (Fidas) ante la previsible pérdida de mayoría en su patronato como resultado de las elecciones al decanato.

El Patronato consta de 12 miembros y las decisiones deben tomarse por mayoría de dos tercios. La línea argumental de los imputados es que sus estatutos no prohíben renovar a un patrono antes de que expire su mandato y que renovando a uno solo no habrían conseguido la mayoría necesaria.

“Nunca se ha adoptado acuerdo alguno en beneficio particular de los patronos y en perjuicio de la Fundación”, declararon.

Cristina Murillo ganó las elecciones a decano de los arquitectos el 29 de mayo de 2017, poniendo fin a un mandato de 16 años de Díaz del Río (lo era desde 2001). Desde entonces el cruce de acusaciones ha sido mutuo entre las dos candidaturas.

El propio Moscoso y otros patronos denunciaron a su vez a Murillo y a los otros dos miembros que se incorporaron al patronato de Fidas porque lo hicieron ante notario y no en la Junta del Patronato.

Uno de patronos vitalicios, próximo a Díaz del Río, es una arquitecta que fue cesada por la directiva entrante y que planteó una denuncia penal en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que a su vez ha encargado una investigación a la Policía.

Provisionalmente, el juez ha ordenado al Registro de Fundaciones no inscribir el acta de cese al haber un pleito pendiente.

Los 2.200 arquitectos sevillanos votaron en medio de la polémica: unos días antes de acudir a las urnas, los cuatro ex decanos anteriores a Díaz del Río enviaron una carta a sus compañeros quejándose del intento del entonces decano por perpetuarse en el cargo. Además, dos de las tres candidaturas fueron impugnadas, aunque el Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos rechazó ambas recusaciones.