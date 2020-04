Coronavirus: UGT califica las medidas de "alquimia jurídica" anticonstitucional

El sindicato UGT de Justicia criticó duramente este jueves las medidas organizativas del Ministerio de Justicia para hacer frente al coronavirus. En particular se opone a la decisión de declarar hábiles los días del 11 al 31 de agosto y las medidas de movilidad horizontal de funcionarios.

En un comunicado, UGT afirma que las medidas son "un salto de trampolín sin agua en la piscina" y pide la dimisión del ministro Juan Carlos Campo porque "prevenir no es improvisar". A su juicio, las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 son "un ejercicio de alquimia jurídica. El ministro de Justicia, saltándose los principios constitucionales de la reserva material de la Ley Orgánica y el régimen de competencias de las comunidades autónomas, con un uso y un abuso sin precedentes del decreto ley, ha utilizado este decretazo no solo para regular situaciones generales y abstractas, de extraordinaria y urgente necesidad propias de los decretos leyes, sino también como artillería pesada para modificar situaciones singulares y concretas de nuestras condiciones de trabajo, propias de un reglamento".Les roba, a su vez, "el abrigo de la disconformidad para dejarnos desnudos en la intemperie jurídica, impidiéndonos el de ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva dado que los disconformes, afectados y víctimas, no podemos recurrir directamente una norma con rango legal".

En "otro ejercicio de cinismo político", la nota de prensa del ministerio de Justicia "señala que el decretazo ley nace del diálogo constante y reforzado con todas las administraciones y colectivos“.Ese diálogo “será con los dueños del poder judicial y de la fiscalía y con los invitados que le tocan las palmas al ministro“, afirma UGT.Respecto al proyecto para declarar hábiles los días del 11 al 31 de agosto y de establecer sustituciones horizontales forzosas mediante una "redistribución de efectivos encubierta", UGT afirma que esas medidas "carecen de valor añadido pues el trabajo que se realice en ese periodo se dejará de realizar antes o después, salvo que se pretendiera reducir o suprimir nuestras vacaciones en dicho mes en un decretazo posterior". Las vacaciones deben disfrutarse antes, durante y después de agosto, recalca.Y en lo que respecta a la movilidad de efectivos "nos parece un atropello respecto a lo regulado en nuestro reglamento orgánico", a juicio del sindicato. El comunicado señala que "la movilidad funcional ya está recogida bajo unas premisas y condiciones concretas señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en nuestro Reglamento"."Resulta indignante que para solucionar las necesidades del servicio que se pudieran presentar únicamente se prevea la movilidad de efectivos y nunca el refuerzo de las oficinas judiciales", según UGT.