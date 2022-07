Los asuntos de Justicia Gratuita y turno de oficio crecen un 16,6% en Andalucía

Andalucía registró durante 2021 un aumento del 16,6% del número de asuntos de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, pasando de los 360.178 servicios contabilizados en 2020 a los 420.136 del pasado año. "La recuperación de la actividad judicial y el retorno paulatino a la normalidad en todos los ámbitos han provocado que el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio en la comunidad se sitúe en 2021 muy cerca de los datos de 2019", explica el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández.

Se mantiene así como la primera comunidad en número de asuntos de España, aglutinando dos de cada diez servicios (el 21,8%) del total nacional. Estos se reparten en 266.915 correspondientes al Turno de Oficio, 143.030 a Asistencia Letrada al Detenido y 10.191 a Violencia de Género. Por jurisdicciones, Penal, con 129.601 asuntos, aglutina el mayor número de asuntos del Turno de Oficio, seguido de Civil (56.951), Contencioso-administrativo (27.010) y Social (2.831), más la categoría de otros (50.522).

Sin embargo, Andalucía no ocupa el mismo puesto en cuanto a la inversión realizada. De hecho, los 42.813.888 euros destinados a Asistencia Jurídica Gratuita en Andalucía en 2021 (un 11,7% de incremento anual) la sitúan como la tercera autonomía a nivel de inversión, por detrás de Cataluña (con casi 59 millones de euros) y Madrid (con 43,5 millones de euros). “Estamos lejos de la media nacional, situada en 6 euros de inversión por ciudadano, y mucho más alejados de otras regiones, como Canarias, con una inversión media de 9,09 euros por ciudadano, Cataluña, con 7,59 euros, o País Vasco, con 6,66 euros”, lamenta Fernández.

No obstante, el presidente de la Abogacía andaluza pone de manifiesto los avances que se ha conseguido en la mejora de las retribuciones que perciben los 9.287 abogados adscritos a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita de los Colegios de Abogados de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Lucena, Málaga y Sevilla, un colectivo que representa el 40% del censo. “La inversión media por ciudadano aumentó el pasado año de 4,53 euros a 5,05 euros, gracias a las mejoras introducidas en este servicio a partir de las labores de negociación del CADECA con la Junta de Andalucía, y hemos conseguido pasar de la octava posición a nivel nacional, a la tercera”, puntualiza Salvador González, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo.

Retribuciones más altas, completas y actualizadas

En este sentido, en junio se publicó la Orden por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita prestados en Turno de Guardias. Fruto de las conversaciones entre el Consejo y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la norma recoge un incremento de la retribución de las guardias con asistencia de entre el 20 y el 60%, en función del número de asistencias que se lleven a cabo; se mantienen tanto el importe de la retribución por disponibilidad en las guardias, como el número de guardias en la comunidad; y se incluye mejoras relativas a las asistencias de guardias de los turnos especializados en materia de Violencia de Género, Derecho del Menor y Extranjería.

También se está negociando en el seno de la Comisión Mixta la Orden relativa al Turno de Oficio, en la que ambos organismos han convenido la inclusión de pagos por ejecución de resolución, pagos por requerimiento judicial y la incorporación de nuevos conceptos que no se abonaban con anterioridad, así como un primer aumento de módulos que, en algunos casos, se sitúa en el 20%.

No obstante, la Abogacía andaluza insiste en que las subidas por ahora consensuadas no colman las expectativas del colectivo profesional, por lo que está trabajando para conseguir unas retribuciones más altas, ágiles y que abarquen todas las labores que desarrollan los letrados dentro del servicio, que sean homogéneas con el resto de territorios y puedan actualizarse de forma periódica para que los importes no queden obsoletos, como ya demandó el Consejo durante el I Congreso Andaluz del Turno de Oficio, celebrado en Málaga los pasados días 16 y 17 de junio.