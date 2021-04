Un supuesto abogado no ejerciente está estafando a sus compañeros de la provincia de Sevilla con la cesión de clientes, con la artimaña de que les hace una transferencia con el importe de la provisión de fondos y luego les reclama entre 80 y 200 euros pagados de más “por error”.

Según explica a este periódico uno de los afectados, el estafador le llamó diciendo que es un compañero no ejerciente y pidiéndole que se hiciera cargo de una declaración penal que tenía un antiguo cliente suyo en el juzgado de Estepa.

“El interlocutor parecía una persona experta en Derecho, me fié de él y acordamos que me enviaría la provisión de fondos que ya había cobrado del cliente”, explica. El estafador le envió a continuación la captura de pantalla de una transferencia inmediata de 1.290 euros, que “ya le pareció muy falsa”. "A los diez segundos me llamó de nuevo diciendo que se había equivocado en la cantidad y que le devolviese 80 euros por Bizum”.

El afectado empezó a sospechar, le dijo que se lo devolvería cuando recibiese la transferencia y entonces su interlocutor pasó a presionarle diciéndole que “debía hacerlo sobre la marcha, que era importante, que tenía que cerrar las cuentas del día y empezó a ponerse agresivo”.

Esta mañana, el perjudicado habló con el juzgado de Estepa, quien le comunicó que ese número de procedimiento no existe. El nombre del abogado no ejerciente es falso, tampoco existe la empresa desde la que supuestamente se hizo la transferencia y el importe de la transferencia inmediata, por supuesto, no ha llegado.

Según circula por varios grupos de abogados en Facebook, se han dado al menos casos en Osuna, Utrera y Dos Hermanas, e incluso tienen constancia de otro timo con el mismo procedimiento en Sabadell (Barcelona).

Los afectados han puesto lo sucedido en conocimiento del Colegio de Abogados de Sevilla para que estudie la posibilidad de presentar una denuncia institucional. Todos tienen la documentación de las transferencias falsas, el teléfono desde el que llamaron e incluso uno de ellos grabó la conversación.