¡Agua fresca para Urbanismo!

Qué alegría que haya operarios en la faena de arreglar la fuente del estanque de la Gerencia de Urbanismo. Las famosas caracolas de la Cartuja no están precisamente en una zona de urbanismo duro, sino más bien cargada de vegetación, salvo el espacio abierto que se diseñó para que estuviera presidido por los chorros de agua y la consiguiente sensación de frescor. Por fin parece que se recuperará la función original de esta parte del recinto, lo que recuerda que la Gerencia de Urbanismo (y ahora también de Medio Ambiente) lleva en unas oficinas provisionales desde nada menos que 1993. Y eso se nota por un evidente descuido. Nadie invierte donde se sabe que está de paso. El problema es que ya sabemos la afición que tenemos en Sevilla por una suerte de provisionalidad permanente. En las caracolas estuvo el equipo técnico que levantó la exposición, el dirigido por el ingeniero cántabro Jacinto Pellón. Acabó la muestra con los fuegos artificiales, entramos en depresión, nacieron los jaramagos y hubo organismos e instituciones que tardaron poco en tomar posesión de los edificios que se sabía que quedarían en desuso. Así ocurrió con la Gerencia. El gobierno de entonces tardó muy poco en hacerse con las caracolas donde Pellón había mandado y mucho. Pero desde entonces se ha invertido muy poco, acaso en la construcción de una caracola más, que pasaron de seis a siete, y en la sustitución de las moquetas industriales por un firme más adecuado. Poco más. Es evidente que ha habido mucha dejadez en el mantenimiento y el decoro de las caracolas en los últimos años. Parece que ahora se pretende, al menos, recuperar un estanque que a muchos traerá buenos recuerdos. Ningún gobierno ha conseguido en más de tres décadas que la Gerencia tenga la sede que su importancia merece. Ni siquiera en los años del boom del ladrillo cuajó ninguna mudanza. Hoy no vivimos los tiempos de los grandes ingresos por licencias, ni hay convenios urbanísticos, ni se reciben intereses financieros de importancia. La crisis de 2008 acabó con aquellos maravillosos años en que hasta hubo recursos para repartir ayudas a las cofradías, el denominado urbanismo morado.

La Gerencia ya no es el motor de la ciudad que fue en aquellos años, pero es obvio que es un organismo autónomo de gran importancia. La plantilla ha ido menguando, algunas promociones internas no han dejado de estar marcadas por la polémica, hay necesidad de fortalecer servicios como los de la inspección y se extiende la percepción de que hay determinadas inercias nocivas en cuanto al funcionamiento interno, algunos vicios que no se corrigen por carencia de voluntad política. O temor. La falta de una mudanza más que necesaria es la metáfora perfecta que también vale para un deficiente estado interior que no es culpa exclusiva del actual gobierno, pero que empezará a serlo con el paso del tiempo.

Solo hay que ver el estado de conservación del parque de bicicletas que en su día se habilitó por iniciativa de Izquierda Unida, que gobernó ocho años en coalición con el PSOE, apostó por la red de carriles para estos vehículos y contó hasta con un vicegerente de Urbanismo. Las bicis están para colmo en una zona por donde vivaquean los gatos para acceder a los comederos que alguien dispone con toda diligencia para que no les falte alimento a los simpáticos felinos. Miau.

Los tornos de acceso están estropeados. Y la plazoleta donde se disponen las mesas de dibujo está también igualmente abandonada. El lugar donde se deciden las licencias de proyectos millonarios presenta un aspecto muy poco cuidado.

Al menos que vuelva a brotar el agua como en aquellos meses previos a la Exposición, cuando la actividad era frenética para que la Cartuja llegara a ser lo que es hoy, el lugar donde los alcaldes presumen de acoger un número altísimo de empresas muy por encima del de otros parques tecnológicos de otras capitales andaluzas. Nunca hay que perder de vista los terrenos donde están las caracolas porque gozan de una cotización muy elevada al estar en la cabecera de la isla. La ubicación es inmejorable, a un paso del centro, a otro del arrabal de Triana y en la salida hacia Huelva y Extremadura. No sería descabellado que alguna vez se produjera la mudanza pendiente.