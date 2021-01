Los 100 de Beltrán

ELjefe de la oposición pide pista. El combativo concejal Beltrán Pérez busca la fórmula para hacerse oír. Con un alcalde con pocos flancos por donde ser atacado, un partido como Ciudadanos que garantiza la estabilidad al PSOE para lo que resta de mandato y una ciudad en estado de pandemia, este Pérez se reinventa para tener su espacio propio. Uno de sus instrumentos es potenciar el consejo de sabios que le orienta en materias muy diversas. Se aproxima ya a los cien miembros procedentes de la sociedad civil. Es una de las marcas del beltranismo con vocación de continuidad en el Ayuntamiento.

Beltrán quiere seguir en la Plaza Nueva, aspira a una oportunidad más, sabedor de que puesto tiene pretendientes que podrían hacer valer que lleva de edil desde las municipales de 2003 y que ahora cuenta con sólo ocho concejales. Al portavoz del PP le beneficiaría mucho que Espadas se marchara a la Junta, pero hace bien en no confiarlo todo a esa carta, pues muchos son los que no se creen que Susana Díaz se lo ponga nada fácil al hoy alcalde.

Pérez se agarra al Ayuntamiento. No hay duda. ¿Saben ustedes lo que pasa con el aceite en una servilleta de papel? Que es imposible quitarlo. Y se extiende. Aceite agarrado se llama. Como el aceite, poco a poco y sin pausa, se extiende el PP de Beltrán Pérez en la sociedad de Sevilla. O eso pretende. Antes de las pasadas elecciones, proyectó un equipo poblado de profesionales para respaldar su opción. Eran una suerte de avalistas procedentes de la Universidad, la empresa y diversos ámbitos. Fueron presentados como una combinación de experiencia y juventud, idóneos para el perfil de un político de la quinta del 74 con un carácter competitivo y ambicioso.

Tras su derrota electoral no se dio por vencido. Eso es difícil para Pérez, criado en los tentaderos tanto de la política como del mundo taurino. Había perdido las elecciones, pero, al entender de su equipo, no sacó un mal resultado. Sus porcentajes de votos eran similares a los de Almeida y Ayuso en Madrid, y a los de Azcón en Zaragoza, por ejemplo. Los tres citados gobiernan. Fallaron, opinan en el grupo popular, los porcentajes de los posibles socios (Cs y Vox), por lo que el pacto no fue posible. La conclusión es que el sistema valía, pero había tenido demasiados factores en contra, quizás como Juan Manuel Moreno en 2015. Quien no se consuela es porque no quiere. Y quien no quiere hallar motivos para el estímulo y seguir adelante, es porque tampoco quiere.

Pérez se ha puesto nuevamente a la tarea. Ha reestablecido el equipo de sabios y las estrategias y acaba de lanzar la web del denominado Consejo de Sevilla. Savia antigua y nueva combinada para la mezcla de su propuesta de ciudad. Ya se pueden consultar en la web casi cien nombres de todos los ámbitos que se organizan en diversas mesas de trabajo coordinados por un responsable cada una.

Como coordinador global figura el abogado Pedro Jiménez, viejo conocido de correrías universitarias del portavoz, un tipo con conocimiento en el Derecho Administrativo y Regulatorio. El consejo elabora un modelo de ciudad y asesora en los grandes debates que son necesarios abordar en la urbe.

La lista no está completa. Se guarda alguna sorpresa. Pronto llegará a los cien… Se espera la presencia de consejeros de la Junta en una próxima reunión para que sirvan de reconocimiento al equipo. Lo mejor es que se ha pasado de salir a buscarlos a que algunos llamen a la puerta sotto voce… Un signo inequívoco de que algo se mueve. “Ay…ay… que me sabe a Calysay”. Un requisito para pertenecer a este consejo es la independencia. De mente y de partido. Por eso no ha sido fácil alcanzar el centenar.

En este consejo hay de todo, como en botica, pero abunda la gente con talento, de esos que no salen en las fotos de los cócteles de la Sevilla de las ocho, la ciudad que perdimos por efecto del virus. Beltrán se asegura con ellos un buen banquillo. Le aconsejan y establecen criterios para reuniones. Incluso se reúnen por su cuenta para analizar asuntos o planificar acciones. Cuando tienen que decir algo, lo dicen. Y en la práctica es un discreto semillero para la cantera del PP. No en vano, Pérez puede presumir que varios de sus integrantes han pasado a ocupar puestos de responsabilidad, como Pedro Vázquez en la Orquesta Sinfónica de Sevilla o Juan Carlos García Argenté en el Consorcio de Transportes Metropolitano. Componen un grupo heterogéneo, que no coctelea demasiado, pero que tiene ganas y ambición por lograr algo mejor para la ciudad…

–Oiga, ¿eso no era SevillaYa?

–Eso es una hermandad de Gloria, no se confunda.

