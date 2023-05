Las cartas de los candidatos son un auténtico suplicio. Sirven para tomar notas en el reverso y poco más. No aportan nada, no han sido escritas por sus firmantes, dicen perogrulladas y la calidad del papel es muy mala por necesidades del guión de lo políticamente correcto. La carta de Moreno ha sido noticia por el uso del cargo institucional y porque aparece por delante de cada candidato a la Alcaldía, como el pivot de baloncento que protege la posición de la amenaza del atacante. De la de Feijóo se ha comentado el tuteo. ¿Pero qué me dicen de las cartas remitidas por los lacasitos de la izquierda a la izquierda del PSOE? Unas veces juntos, otras separados. Tanto que muchos de sus votantes no se enteran al elegir la papeleta el día de las votaciones. Ocurre como cuando uno acude a comprar gazpacho. Hay varias marcas y modalidades. Una con pan, otra sin pan, otra que sigue la receta de la abuela y por supuesto varios tipos de salmorejo. Un lío.

La carta de la teresiana Sandra Heredia, candidata a la Alcaldía por la formación Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, es un soplo de aire fresco en el aburrimiento de castigo al que nos condenan las misivas electorales. Sus promesas se exponen con enunciados más que curiosos, como los tres que ponemos de ejemplo: “Ayuntamientos que nos den vidilla”, “Ayuntamientos que nos ayuden a buscarnos las papas” y “Ayuntamientos que nos den buen rollo”. Heredia nos ha hecho leer una carta electoral. “Eso es capital”, que diría Rajoy, el político del PP que sí tiene el don de la gracia. La teresiana busca acta de concejal en Sevilla. Nos daría vidilla... Lástima que la izquierda a la izquierda sea un gazpacho. Con pan y sin pan. Y no descarten el salmorejo espeso. ¿Salmorejo? El agua cerca y la cama lejos.