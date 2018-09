El Podcast de La Ventana Pop (Programa 94)

Bienvenido a una nueva entrega de El Podcast de La Ventana Pop. Ésta, cómo no, llega cargada de novedades a cargo Quentin Gas & Los Zíngaros, Los Reyes Magos (en la imagen de ahí arriba), I Am Dive, Hungry Butterfly, Kindata, The New Raemon con Rocío Márquez y Los Turistas. En el apartado de directos, Vera Fauna, Aterciopelados, Casas y La Pistola y El Lobo en tu Puerta. Si ha llegado hasta aquí, es uno de los nuestros. Así que ya sabe, ¡suba el volumen!

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

1.-Quentin Gas & Los Zíngaros:IO

2.-Vera Fauna:Somango

3.-Los Reyes Magos:En selva la romántica

4.-Los Reyes Magos:Mamá Natura

5.-Aterciopelados:Play

6.-I Am Dive:Equals

7.-Hungry Butterfly:Montañas de placer

8.-Kindata:Sublime

9.-Kindata:Summertime

10.-Fino Oyonarte:Atrapado

11.-The New Raemon con Rocío Márquez:Un posible final

12.-Los Turistas:Nada es verdad

13.-Casas y La Pistola:El baile del optalidón

14.-El Lobo en tu Puerta:Alabama