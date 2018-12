"Si uno se estanca las puertas se cierran y la vida se va corriendo"

Con tres discos publicados entre 1987 y 1991, Dogo y Los Mercenarios protagonizaron una fugaz y acelerada carrera que, no obstante, dejó un indudable poso entre los amantes de cierto rock'n'roll de tintes clásicos, ése que cabe, por ejemplo, entre The Velvet Underground y The Stooges. Las múltiples formaciones de la banda sevillana, liderada por el carismático Diego Fuentes (Madrid, 1963), apenas registró 25 canciones antes de disolverse de manera abrupta, dando luego paso a un intermitente reguero de reapariciones de Dogo, bien manteniendo el formato de grupo o probando géneros como el spoken word. Sin embargo, quizás ninguna se antoja tan consistente como la que ahora propicia Narrativa (Nuevos Medios, 2018), un álbum recopilatorio con 11 de aquellos temas que el músico, afincado desde hace años en León, defiende junto a miembros de bandas como Kurt Baker Combo, Peralta, Bummer, Señor No y Allrighters, los mismos que este sábado lo flanquearán sobre el escenario del Fun Club.

-¿Por qué le pareció el momento oportuno para un recopilatorio?

-En realidad debería haber salido hace diez años. Se habló entonces con Mario Pacheco y le pareció buena idea, pero no se pudo llevar a cabo en su momento por su fallecimiento. Desde entonces no había vuelto a pensar en ello, hasta el año pasado, cuando Juancho López puso en marcha la maquinaria y María Pacheco, la hija de Mario y actual directora de Nuevos Medios, se mostró interesada en llevar a cabo el proyecto. Lo oportuno de sacar Narrativa obedece a que los discos de Dogo y Los Mercenarios no se han reeditado y creo que las canciones han aguantado bien el paso del tiempo. Es justo que tengan una segunda escucha. Además, el sonido ha ganado mucho con la masterización que ha hecho Jesús Arispont.

-¿Fue difícil seleccionar las canciones?

-Creo que las que están tenían que estar. Evidentemente, hay varias que se han quedado fuera por una cuestión práctica. Si se meten muchos temas por cara, el vinilo suena peor. Me duele que Largas noches, del primer disco, se haya quedado fuera. También Llueve en Sevilla.

-El disco se cierra con una inédita, Vestidos para la ocasión. Entiendo que debe de haber más. ¿Las escucharemos alguna vez?

-Queríamos ofrecer algún tema que no se hubiera editado en ninguno de los discos. Éste pertenece a una maqueta con cinco canciones que grabé con Luiso Malaespina y José Luis Suero cuando volví de Ibiza. Alfred Crespo, de Ruta 66, la quiso editar, pero el máster ha desaparecido. Es posible que algún día salgan a la luz.

-Desde la disolución de Los Mercenarios le hemos visto reaparecer en varias ocasiones. ¿Tiene ésta vocación de continuidad?

-Por supuesto. Sin prisa, pero sin pausa. No me aprieta el zapato para nada. La vida está siendo generosa en esto y poco a poco pone las piezas que faltaban en el puzle para que todo fluya. Es una suerte para mí contar con la ayuda de esta banda. Son gente muy curtida y grandes profesionales. Todo un lujo.

-Con Narrativa termina el contrato que aún le unía a Nuevos Medios. ¿Habrá nuevo disco de Dogo?

-Con Nuevos Medios no hay ninguna puerta cerrada y mi futuro proyecto puede que se edite con ellos o no, dependiendo de las condiciones, pero con María es fácil entenderse. El tiempo lo dirá. El nuevo proyecto está en marcha. Estamos en fase de composición y a lo largo de este nuevo año entraremos en estudio.

-¿Y qué hay de su faceta como intérprete de spoken word?

-No están para nada en dique seco. El año pasado hice un par de espectáculos en la Universidad de Salamanca y en el teatro Albéitar de León. Es una disciplina muy gratificante y más libre que el concepto concierto de rock. Se puede improvisar más.

-¿En qué medida considera que el paso del tiempo, la experiencia vital, la edad, le afectan hoy al escribir una nueva canción?

-Tengo unas cuantas letras acabadas y unas cuantas nuevas ideas sobre las que trabajar. Lo de la edad y la experiencia vital es necesario para crecer en todos los niveles, como persona y artísticamente. Si uno se estanca en una etapa, todas las puertas se cierran y la vida se va corriendo. Las temáticas, evidentemente, varían con la vida, aunque las cuatro grandes verdades de todo esto están siempre ahí.

-Hace muchos años coincidimos en un concierto de Los Planetas y lo encontré muy al tanto de toda la carrera de la banda. ¿Mantiene la curiosidad por la escena actual más joven?

-Trato de no cerrar mis oídos, aunque los años te hacen un poco menos ávido de información. Además, la avalancha ingente de material nuevo, bandas nuevas, canciones nuevas y escenas es apabullante.

-Y habiendo sido un pionero del punk en España, ¿qué le parece el actual revival? Hay grupos haciendo discos estupendos, aunque uno no puede evitar cierta sensación de déjà vu...

-Estoy de acuerdo: hay grupos haciendo discos estupendos. Es más, hay bastantes. Y también estoy de acuerdo en que es muy difícil crear canciones y propuestas absolutamente novedosas. Eso es la madre del cordero y ocurre de higos a brevas.

-¿Y la actual escena sevillana? ¿La sigue?

-Sigo a mis amigos en Sevilla. Me encantan los proyectos de Quentin Gas, Charlie Cepeda, Paco Alejo, Freddie di Levi, Toni Love, Milkyway Express y otros tantos que llevan tiempo haciendo cosas muy, muy buenas.

-¿Habrá sorpresas en el concierto de este sábado?

-Por supuesto. Habrá invitados especiales. Se subirá Miguelito Suárez, José Luis Suero, Luis Malaespina y a lo mejor alguna que otra sorpresa de última hora. Aunque, la verdad, lo verdaderamente especial va a ser el público que esté en el Fun.

Dogo actúa este sábado, día 29, a las 21:30 en Fun Club (Alameda de Hércules, 86).