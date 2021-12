La Lotería de Navidad en Sevilla: Una lluvia de 12 millones

Un bautizo tiene la culpa de que 22 familias de Lebrija se hayan reunido este miércoles en el restaurante Miano para celebrar que les había tocado el Gordo. La Lotería de Navidad ha dejado 8,8 millones de euros en esta localidad del Bajo Guadalquivir. Una cantidad a la que deben sumarse los otros tres millones que el sorteo ha repartido en el Parque Alcosa, la barriada de la capital hispalense, donde este 22 de diciembre también ha sonreído la suerte.

La lluvia, tan esperada ante la alarmante sequía, ha venido en forma de millones. La provincia de Sevilla ha sido agraciada con más de 12 millones, la mayoría de ellos en Lebrija y gracias al matrimonio formado por Antonio Pérez y Rosario Sánchez, que el pasado 14 de noviembre compraron 22 décimos del número premiado con el Gordo en la administración de Lotería de la estación de Atocha.

Ambos venían de celebrar el bautizo de su ahijada, la hija de Gema Vélez, periodista de Canal Sur Radio que todos los años transmite el sorteo. Este miércoles tampoco ha faltado. Lo ha hecho en el programa La Mañana de Andalucía que conduce Jesús Vigorra. En este espacio y, a punto de finalizar (cerca de las 14:00), la periodista ha dado la noticia: el Gordo había llegado a Lebrija. Los responsables eran sus amigos, que habían repartido la suerte entre familiares y empleados de Big Mat, el polvero conocido en este municipio como El Largo, en honor al apodo que recibe su dueño, Antonio, y que lo heredó de su padre, al que llamaban así por la altura .

Antonio Pérez también sobresale de altura en el salón de Miano, un restaurante lebrijano con medio siglo de existencia donde los agraciados por el Gordo (a los que se suman amigos y familiares) se han reunido para festejar la dicha. Gambas, pescado frito, pulpo y carnes se suceden en las tres mesas que ocupan. No puede faltar el champán.

Big Mat, una empresa de nombre inglés pero de esencia lebrijana –su actual dueño la heredó de su padre y trabaja en ella desde los 18 años (ahora tiene 53)– ha dado descanso esta tarde. A las 15:00 decidieron irse a almorzar todos juntos. En Lebrija resulta fácil localizarlos. Lo saben los vecinos y hasta empleados de otras empresas que compiten en el sector de la construcción. “Los del Gordo están comiendo en el Miano”, refiere una lebrijana al periodista y al fotógrafo.

En el amplio salón del restaurante Rosario detalla que, mientras esperaban el AVE para regresar a Sevilla, decidieron comprar un décimo en la administración de Atocha. Ella prefería otro número, pero al final se decantó por el que le gustaba a su marido. Llamaron a los hermanos y luego a los 11 trabajadores de la empresa para comprarlo. El resultado fue la adquisición de 22 décimos, que han sido premiados con 400.000 euros cada uno. Aunque Rosario ya descuenta “lo que se lleva Hacienda”. “Al final, nos quedamos con 328.000 euros netos cada uno”, afirma esta lebrijana. Su marido, al quite, añade que los 8,8 millones brutos que llegan a esta localidad “no los ha traído nunca nadie aquí”. “Ni Europa, ni el Gobierno ni la Junta”, asevera entre tanta euforia.

En esta celebración también se encuentra Miguel Fernández, un camionero autónomo y amigo desde hace años de Antonio El Largo, quien lo llamó estando en Atocha para que se uniera a la compra del décimo. Se ha enterado de que le ha tocado el Gordo estando en Huelva. Sobre el uso que le dará al dinero, refiere que “hay que pensárselo”.

Quien sí lo tiene claro es Rosario Sánchez: “Vamos a invertirlo”. “Seguiremos trabajando, pero con una base ya más cómoda”, añade. Este 22 de diciembre, sin embargo, tiene un sabor agridulce para ella. Su padre, que también posee un décimo, no puede disfrutarlo, ya que se encuentra en el Hospital de Lebrija, aquejado de una neumonía. “Aún no sabemos si es Covid. Le han hecho una PCR y da negativo, pero no es definitivo”, explica.

Su cuñada, Juani Pérez, también ha sido agraciada con el Gordo. Una buena suma de dinero que no le impedirá este jueves, víspera de Nochebuena, abrir la tienda de alimentación que posee en Lebrija. Un principio que, pese a la suerte, mantiene:“A mi clientela no puedo fallarle”.