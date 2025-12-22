"Estoy muy emocionada, estamos llorando de alegría", dice la administradora que ha vendido el segundo premio

Con una sonrisa de oreja a oreja y una botella de champán lista para descorchar, Raquel Méndez, trabajadora de la histórica administración de lotería de la calle Barquillo, ha celebrado este lunes un día difícilmente olvidable: la venta íntegra del segundo premio de la Lotería de Navidad, coincidiendo además con su cumpleaños y con la mirada ya puesta en su próxima jubilación.

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, celebrado en el Teatro Real de Madrid, ha recaído en el número 70.048, dotado con 1.250.000 euros a la serie, lo que supone 125.000 euros por décimo. El número fue cantado a las 09:21 horas y se vendió por completo en la administración de Barquillo número 10, que distribuyó las 198 series.

No es la primera vez que la suerte visita este despacho madrileño, uno de los más antiguos de la capital. En 2021 repartió un quinto premio de Navidad y en 2024 vendió el primer premio del Sorteo del Niño.

Raquel Méndez, que lleva catorce años trabajando en esta administración, ha explicado que repartir este premio supone para ella “salir por la puerta grande”. “Tenía ilusión por el Gordo, pero este premio es muy importante. Es un número que estaba en ventanilla y se ha repartido entre muchísima gente del barrio, empresas, organismos y también por internet”, ha señalado.

La trabajadora ha confesado que nunca habría jugado ese número. “Son cifras atípicas, muy bajas. Pero también tocan los feos, no solo los guapos”, ha dicho entre risas. El número fue cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster, marcando uno de los momentos más destacados del sorteo.

El 70.048, vendido íntegramente en Madrid

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid, ha recaído en el número 70.048, dotado con 1.250.000 euros a la serie, lo que supone 125.000 euros por cada décimo premiado.

El número agraciado ha sido cantado a las 09:21 horas y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración situada en la calle Barquillo número 10, donde se han distribuido las 198 series completas.

Esta administración cuenta con un destacado historial de premios, ya que en 2021 repartió un quinto premio del Sorteo de Navidad y en 2024 vendió el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, consolidándose como uno de los puntos más afortunados de la capital.

El 70.048, segundo premio en importancia del sorteo navideño, ha sido cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster, desatando la alegría entre los afortunados poseedores de los décimos.