La ficha 'Déjame que te lleve'. Javier Patino. Producido por JP. Rock CD.

La petenera no es un género habitual en la guitarra de concierto. Javier Patino, como no podía ser menos, actualiza y reinventa el género por el camino del intimismo y la búsqueda, desnuda, del tú a tú con el oyente. Es el tema más contemplativo del disco, el más lírico, el más necesario dado el estado de frenesí de la guitarra y la sociedad actual. En Como una rosa, que así se llama la pieza, el trémolo irrumpe de emoción y cada nota tiene su sentido, pulsada con firmeza y suavidad, porque, como decía el clásico, no estamos para fuegos de artificios, cuando apenas respiramos. En Deja que te lleve hay respiración y entrega de parte del guitarrista que encuentra su correspondencia en la respuesta del oyente a la invitación que formula el título de la obra. Nos dejamos llevar con gusto a otra pieza que reinventa el género y el toque flamenco, la seguiriya. Una seguiriya sin golpes, sin énfasis. Rotunda y bella y sutil. Patino es un virtuoso de la emoción. Magistral el final de la pieza en su sencillez y concisión. Pepa es un delicado dúo con el piano de Pablo Suárez. Singulares son también los tangos que se articulan sobre un tema sombrío muy sugerente, sobre todo en el trémolo final, libre de ritmo, meloso y rotundo. En la misma línea los tanguillos, con un tema bellísimo, otra de las grandes composiciones de Patino, doblado por la bandurria de Alfredo Artigas y con la luminosa voz de Gema Caballero. Dos bulerías contiene Déjame que te lleve. Jerez el tema más extenso del disco, incluye el poderío vocal de Fernando de la Morena y El Salmonete, que se acuerda de El Chozas. El tema que da nombre al disco son unas bulerías a cuatro manos con Patino hijo. La obra se cierra con una curiosidad, una marcha de Semana Santa, una delicia en la que el tocaor no solo indaga en la melodía tradicional de la marcha, actualizándola, sino también en los aspectos rítmicos de la misma, sin dejar de ser fiel al sentido procesional del género.

Javier Patino es uno de los grandes guitarristas de hoy a su manera discreta: es un consumado profesional del toque para el baile y el cante, al tiempo que ha armado una discografía como solista densa y ejemplar.