"Las suites de Bach no vienen de la nada"

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Prélude de la Suite para violonchelo solo nº2 en re menor BWV 1008 Domenico Galli (1649-1697): Sonata IX Giuseppe Maria Dall’Abaco (1710-1805): Capriccio Quarto Johann Sebastian Bach: Allemande de la Suite para violonchelo solo nº6 en re mayor BWV 1012 Domenico Gabrielli (1651-1690): Ricercar Sesto & Ricercar Primo Johann Sebastian Bach: Courante de la Suite para violonchelo solo nº1 en sol mayor BWV 1007 Giulio de Ruvo (siglos XVII-XVIII): Romanella VI en re menor & Romanella VIII en re mayor Johann Sebastian Bach: Sarabande de la Suite para violonchelo solo nº5 en do menor BWV 1011 Francesco Paolo Supriano (1678 -1753): Toccata V & Toccata X Johann Sebastian Bach: Bourrées I & II de la Suite para violonchelo solo nº4 en mi bemol mayor BWV 1010 Giovanni Battista Vitali (1632-1692): Capritio Giuseppe Colombi (1635-1694): [Gigue] Johann Sebastian Bach: Gigue de la Suite para violonchelo solo nº3 en do mayor BWV 1009



Josetxu Obregón, violonchelo Glossa

El primer concierto que acogerá la iglesia de San Luis de los Franceses dentro de la XL edición del Festival de Música Antigua de Sevilla (Sábado 11 de marzo. 12:00) será el de Josetxu Obregón, violonchelista, fundador y director del conjunto La Ritirata, que presentará CelloEvolution, un programa casi idéntico al de su último disco, el primero completamente en solitario, que publicó el año pasado Glossa.

–¿Qué es CelloEvolution?

–Un disco muy importante para mí, ya que después de muchos otros como director artístico de La Ritirata o con otras formaciones es mi primer disco con un programa para violonchelo solo. Para mí era importante. He hecho muchos programas con el cello solo, muchas veces en torno a las suites de Bach, otras con otra música y este era un programa que tenía en mente y finalmente lo pude grabar. He tratado de buscar compositores que tracen un camino en el que se puedan entender las diferencias entre los primeros tanteos para el violonchelo solo, que son piezas sencillas, hasta la maestría increíble de Bach.

–Hace ya tiempo que se ha puesto en valor la escuela boloñesa de finales del XVII, la de Gabrielli o Vitali, por citar los dos compositores que ha grabado. ¿Hasta qué punto sabemos que esa música estaba escrita para el violonchelo solo o es que simplemente el bajo no se conservó?

–Sobre algunas piezas de estos compositores boloñeses hay dudas. Se pensaba que las piezas de Pietro degli Antonii eran para violonchelo solo, y hay incluso grabaciones de violonchelistas de referencia, pero luego apareció un manuscrito con una parte de violín, con lo que ya entró la duda de si esa música es para el cello solo o se trata de la parte del bajo de obras escritas para violín. Algunas de las piezas de Vitali se pueden entender con acompañamiento, porque incluso a veces habla de la afinación que debe tener la guitarra y cosas así, aunque hay otras que invitan a hacerlas a solo. Sin embargo los Ricercari de Gabrielli son claramente para violonchelo solo, en el manuscrito está especificado y se ve claramente por su escritura.

–Ha registrado música de compositores muy desconocidos, como Domenico Galli, Giulio De Ruvo o Giuseppe Colombi. ¿Dónde halló esta música? ¿Hay que seguir haciendo investigación de biblioteca o todo esto se consigue ya por Internet?

–Depende de dónde esté la biblioteca. Por ejemplo, las alemanas parece que están más organizadas y funcionan mejor, pero no siempre. Tuvimos que pedir cosas a Münster y sólo te mandan microfilms, no tienen otro formato. Entonces depende. En el caso de este disco, algunas piezas las encontré en Internet, otras están editadas y para otras hubo que contactar directa y específicamente con las bibliotecas. Llevo años leyendo todo lo que se publica en torno a la literatura de violonchelo solo (ediciones nuevas, artículos en revistas, tesis doctorales…), viendo lo que la gente toca, lo que la gente graba... y eso me ha ido dejando muchas pistas, que me han permitido rastrear multitud de piezas y al final con todo eso, he hecho esta selección para el disco. Hay alguna cosa incluso un poco loca, como la pieza de Colombi, que está en un manuscrito en medio de otra cosa. Conocía otras piezas suyas que sí tienen bajo y en una edición reciente se mencionaba que había un par de cosas sin bajo, y fue gracias a esto que pude rastrear hasta dar con esta pieza, muy breve, que no tiene ni título, una giga en realidad.

–Supriano es algo más conocido en España porque era napolitano y estuvo en Barcelona…

–A Supriano lo conocemos por la relación que tuvo con España, sí. De estas tocatas conocemos esta versión para violonchelo solo, pero hay otra que estaba catalogada en Italia como Sonata para dos violonchelos y continuo, pero no es tal, es la tocata tal y como la conocemos, escrita con el añadido de bajo continuo y además ornamentada. Es muy interesante por este motivo.

–También es una sorpresa la presencia de Giuseppe Maria Dall’Abaco, que es hijo del sí bien conocido Evaristo Felice Dall’Abaco…

–Sí, pero sus Caprichos sí se conocían, hay incluso una grabación de ellos, y es música estupenda realmente. De los compositores que me he ido encontrando, este es uno a los que se le podría dedicar un disco en exclusiva, porque es música muy bella, muy interesante y en concreto este Capricho lo toco desde hace años. No sabemos prácticamente nada de él, pero algunos de sus obras tienen similitudes con las alemandas de Bach.

–¿Pudo escuchar a Bach? Sus suites no fueron editadas...

–Es un misterio. Igual no conoció concretamente las suites para cello, pero sí otra música o pudo intuir a partir de otra música. En cualquier caso, es de lo poco que tenemos para cello solo después de Bach. Luego hay un vacío impresionante. Prácticamente no hay composiciones para cello solo con relevancia. Hay que esperar hasta el siglo XX, a Reger, Kodály, Britten…

–El concierto de Sevilla presenta un programa casi idéntico al del disco… ¿Por qué tendría que estar el aficionado interesado en acercarse a la iglesia de San Luis el próximo sábado?

–Creo que el que vaya se va a encontrar con algo bastante novedoso. Como cada una de las suites de Bach tiene seis movimientos, mi idea era poner un movimiento de cada una de las suites y entre uno y otro poner otra serie de piezas en las que hubiera algún tipo de relación armónica o formal, que puedan conectarlas. Está diseñado para que suene fluido, con continuidad. El programa está pensado sin descanso, sin aplausos, sólo una parada a mitad para afinar y explicar un poco el sentido de todo esto. Crea un ambiente interesante esta alternancia de la música de Bach con otras piezas que están diciendo de dónde viene realmente la música de Bach, sus suites no vienen de la nada. Hay cosas que nos lo adelantan: los ricercari nos acercan a los preludios, los aires de danza al tratamiento que a estos mismos aires luego les dio Bach, con un carácter desde luego distinto. Es una forma diferente de escuchar este repertorio, que además es muy variado y abre los ojos a otras cosas.

–Lo ha hecho bastante…

–Sí, y seguiré haciéndolo. Este verano lo haré en el Festival Internacional de Granada, por ejemplo. Próximamente lo haré también en Ljublijana. Estoy muy contento con el programa y con la reacción del público. Además es un programa que está en permanente evolución. El orden primero es el del disco, pero luego a veces voy introduciendo algunas pequeñas variaciones en el orden, es interesante ver cómo estas piezas pueden engarzar entre sí de distintas maneras.

–Algún proyecto nuevo que le resulte especialmente estimulante…

–Estamos celebrando el 15º aniversario de la fundación de La Ritirata en Holanda. Tenemos un concierto en el Festival de Arte Sacro de Madrid, donde hacemos cantatas de Bach y el 2º de Brandeburgo. En Martos (Jaén) estaremos el 16 de marzo con uno de nuestros programas más exitosos, Il Spiritillo Brando. En Granada hacemos los Conciertos para 2, 3 y 4 claves de Bach con Pierre Hantaï como primer clave. Así que figúrese...

