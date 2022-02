Manuel Alejandro en diez canciones

A sus 90 años, el compositor nacido en Jerez ha sido declarado hijo predilecto de Andalucía junto con su ahijado Alejandro Sanz.

Manuel Alejandro es parte de la cultura musical no solo de Andalucía, sino también de España y de parte del mundo gracias a las composiciones que realizó para artistas de talla mundial como Rocío Jurado, Julio Iglesias o Luis Miguel entre otros tantos.

Sus canciones han quedado consolidadas en las raíces culturales de nuestra música y han sido la inspiración de numerosos artistas. A continuación, mostramos algunas de sus composiciones más famosas.

'Háblame del mar, marinero'

Manuel Alejandro compuso la música de este poema en 1976 para que la gran Marisol le pusiera voz. La letra pertenece al poema de nombre homónimo de Rafael Alberti, quien dejó un gran legado por escrito del amor que sentía por el mar y por su tierra: El Puerto de Santa María.

'Mi amante amigo'

Esta canción la compuso el jerezano para el álbum De ahora en adelante (1978), de la grandísima Rocío Jurado. No fue la única aportación a este disco, ya que muchos de sus grandes éxitos fueron escritos por Manuel Alejandro, como es el caso de Si amanece, Lo siento mi amor o Quisiera morir contigo entre otros tantos.

'Se nos rompió el amor'

Son tantos los grandes éxitos que Manuel Alejandro escribió para esta chipionera que elegir uno solo sería imposible. El mítico y famosísimo Se nos rompió el amor fue compuesto para el álbum Paloma brava (1985), y, como en el anterior ejemplo, no fue la única composición que el cantautor le regaló, ya que tanto la canción que da nombre a este disco como otras tantas de gran fama (Mejor te vas o Lo sabemos los tres) también son de su autoría.

Señora, Como yo te amo, Ese hombre y Algo se me fue contigo son también composiciones de Manuel Alejandro.

'Sevilla'

Este es otro de los grandes éxitos que han llegado a nuestros días y que ha sido versionado por una infinidad de cantantes, entre ellos Pastora Soler.

Sevilla la compuso Manuel Alejandro para el álbum Soñadores de España (1989) de Plácido Domingo. Para este disco también compuso canciones como El grito de América, Si yo fuera él, Yo seré tu primer hombre, Canción para una reina, Soñadores de España, Él necesita ayuda y Los dos estamos queriendo.

'Si tú te atreves'

Luis Miguel es la banda sonora más romántica con la que han crecido generaciones y que, indudablemente, ha llegado a nuestros días. Pues bien, la autoría de gran parte de sus éxitos es de Manuel Alejandro.

Si tú te atreves pertenece al álbum Cómplices (2008), en el que la mayoría de las canciones son del jerezano. Entre ellas destacan Te desean, Dicen, Ay, cariño, De nuevo el paraíso, Amor a mares, Estrenando amor, Bravo amor, bravo, Tu imaginación, Cómplices, Amor de hecho o Se amaban.

'De nadie'

El álbum De nadie (1993), de Isabel Pantoja, fue compuesto casi en su totalidad por Manuel Alejandro. Los temas de su autoría son De nadie, Caballo de rejoneo, Desde que vivo con otro, Porque me gusta a morir, Así no se juega al amor, Quédate a dormir conmigo, La luz está en el sur, Todo sigue igual, Con la gente que me gusta y Hay que sembrar en Navidad.

'Lo mejor de tu vida'

Un hombre solo, el álbum compuesto en 1987 para Julio Iglesias, fue elaborado por Manuel Alejandro. Te voy a dejar de querer, Evadiéndome o Alguien son solo alguna de sus composiciones más conocidas.

'Qué sabe nadie'

Esta es una de las canciones que más se relacionan con el famosísimo Raphael, pero lo cierto es que su autoría es de Manuel Alejandro.

De este álbum producido en 1981 y titulado En carne viva, las canciones En carne viva, Qué sabe nadie, Que tal te va sin mí y Estar enamorado fueron compuestas por el jerezano.

'Por si volvieras'

Aunque esta canción originariamente fue compuesta para José Luis Rodríguez 'El Puma', ha llegado hasta nuestros días versionada por múltiples cantantes, y una de las versiones más conocidas es la que se desprende de la voz de Pastora Soler.

'Ya te quería'

Para los que pensaban que el talento de Manuel Alejandro se había quedado encasillado en los años 80, esta este es uno de los últimos éxitos de Alejandro Sanz, y es una composición de su padrino.