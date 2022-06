Rock in Rio Lisboa: Desde Muse a Black Eyed Peas, Duran Duran, Post Malone y Anitta

Fever, la plataforma líder de descubrimiento de entretenimiento a nivel mundial, se une al Festival Rock in Rio para traer nuevas experiencias, dentro y fuera del recinto, a todos los visitantes. Fuera del recinto, Fever y Rock in Rio presentan un conjunto de sugerencias que introducen la ciudad de Lisboa , con rutas y guías para disfrutar de lo mejor de la ciudad, o incluso propuestas gastronómicas de dónde y cómo degustar los verdaderos manjares de la cocina portuguesa.

"2022 representa el ansiado regreso del Rock in Rio - en Portugal y en Brasil - y es la primera vez que el festival tiene lugar a ambos lados del océano, en el mismo año. Hemos querido marcar el momento con un producto que combina lo que creemos que es fundamental para la recuperación: el turismo y el entretenimiento. Lisboa y Río de Janeiro son dos de los destinos turísticos más deseados del mundo y Rock in Rio es una propuesta de entretenimiento inmejorable, con un cartel de lujo y decenas de horas de diversión. ¿Hay algo mejor que poder vivir todo esto en una sola experiencia?", dice Roberta Medina, vicepresidenta ejecutiva de Rock in Rio.

Cuatro años después de la última edición de Rock in Rio Lisboa , el Festival vuelve de forma muy especial, con 14 horas de entretenimiento por día. El recinto del festival cuenta con seis escenarios más además del Principal y nuevos espacios y rutas de entretenimiento, puedes comprar las entradas desde la web oficial de Rock in Rio .

Muse vuelve como cabeza de cartel a Rock in Rio Lisboa

La banda británica regresa a la Ciudad del Rock (sede del festival) para un espectáculo que marcará el primer día del evento y actuará en el escenario principal el próximo 18 de junio.

Esta será la 4ª vez que el tan aclamado trío se suba al escenario del Rock in Rio Lisboa, después de agotar las entradas de la edición de 2008 y haber vuelto para dos majestuosas presentaciones en las ediciones de 2010 y 2018 - la última edición del festival antes de la pandemia.

Los fans pueden esperar, sin duda, un espectáculo lleno de energía - como ya es su prerrogativa - y un set list que probablemente incluirá "Won't Stand Down" y "Compliance", dos de los singles que componen su nuevo álbum (Will of the People), producido por ellos mismos y que será lanzado durante el mes de agosto de este año.