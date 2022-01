Sebastian Perlowski dirige este martes el Concierto de Año Nuevo de la ROSS

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece este martes 4 de enero a las 20:00 en el Teatro de la Maestranza su tradicional Concierto de Año Nuevo, un esperado programa que, en esta ocasión, estará compuesto exclusivamente por obras del compositor austríaco Johann Strauss II, hijo del compositor Johann Strauss.

La orquesta estará dirigida en este primer concierto de 2022 por el maestro polaco Sebastian Perloswski quien ya la ha dirigido anteriormente, y que cuenta en su haber con numerosos premios nacionales e internacionales, segun ha informado la formación en un comunicado.

Se interpretarán 11 piezas de Strauss II entre las que figuran Voices of Spring, Op. 410 (Voces de primavera, 1883) o Roses from the South (Rosas desde el sur, 1880), un vals interpretado regularmente por las orquestas europeas más importantes en sus conciertos de año nuevo.

Se trata del último de los conciertos de la ROSS en el que el público que lo desee puede traer un juguete nuevo y sin envolver, como parte de la campaña Juguetes en Navidad, que serán recogidos por miembros de la ROSS Joven, y entregados al día siguiente a Cruz Roja de Sevilla en la sala de ensayos de la Orquesta para su correspondiente reparto.

Las entradas para este concierto, que goza también de diferentes descuentos para mayores de 70 años, menores de 30 0 familias numerosas, están disponibles para su compra en el siguiente enlace:

Sebastian Perłowski

Se graduó con honores de los Departamentos de Ópera y Dirección Sinfónica en la clase del profesor Jan Wincent Hawel y de Composición en la clase del profesor asistente Dariusz Janus en el Instituto de Jazz de la Academia de Música Karol Szymanowski en Katowice. Pulió sus habilidades en la Academia Jarvie y bajo la tutela de Jorma Panula, Jin Wang, Adrian Gnam y Yuri Simonov. Ha obtenido diferentes reconocimientos como el primer Premio en el Concurso Internacional de Directores de Atlanta, y de Directores de Córdoba, o el Segundo Concurso Internacional de Directores de Música China en Hong Kong. En 2017 se le acreditó el título de Personalidad del año 2017 en Cracovia en la categoría Cultura, así como la Personalidad de la región de Małopolska en la misma categoría.

Ha grabado para sellos como ECM, Warner Classic, DUX o Kameny. En 2016 ocupó el cargo de subdirector artístico en la Ópera de Poznań. Actualmente, trabaja como director artístico de la Agencia Kameny y da clases de composición en el Instituto de Jazz de la Academia de Música Karol Szymanowski en Katowice. También ofrece regularmente conciertos de música clásica, jazz y música en Polonia y en el extranjero.