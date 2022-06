Las 15 canciones de Alejandro Sanz que hay que escuchar antes del concierto en Sevilla

Es el artista nacional con mayor impacto a nivel internacional, aunque su amigo y compañero Manuel Carrasco se haya convertido en el primer artista en solitario de España en congregar a más de 70.000 personas en un concierto. Recién galardonado con la Medalla de Andalucía junto a su padrino Manuel Alejandro, Alejandro Sanz continúa con su gira y vuelve, dos años después, al Estadio Benito Villamarín este jueves 16 de junio.

Con tres décadas de carrera a sus espaldas, 13 discos (sin contar recopilatorios) y más de 20 premios Grammy (contando los latinos y los genéricos), Alejandro Sanz es uno de los compositores con mayor reconocimiento, de ahí que sus letras no dejen indiferente a nadie.

Para calentar motores y hacer la espera para su concierto de Sevilla más llevadera, os recomendamos las 15 canciones de Alejandro Sanz que hay que escuchar antes del recital. Clásicos como Amiga mía comparten lista con temas más modernos como Looking for paradise.

Pisando fuerte

Uno de los temas más icónicos de su carrera. Perteneciente al álbum Viviendo deprisa (1991), el tema cuenta la historia de amor entre dos personas con mucha diferencia de edad. Ella adulta, él adolescente, pero locamente enamorado. Es uno de los temas más queridos y cantados por los seguidores más nostálgicos, que siempre hacen ademán de levantar un brazo como el que sostiene un mechero al escuchar aquello de son tan fuertes tus miradas.

Se le apagó la luz

Tras madurar y afianzarse en el panorama musical español con los discos Si tú me miras, llegaría 3, un álbum que contiene algunas de las canciones más importantes del artista. Ejemplo de ello son La fuerza del corazón o Mi soledad y yo. Quizás la última ha sido mucho más aclamada por el público, pero la historia que hay detrás de Se le apagó la luz, le encoge el alma a cualquiera.

La fuerza del corazón

Perteneciente al álbum 3, ésta es otra de las canciones más emblemáticas del artista, quien ha llegado a grabarla con el mismísimo Raphael.

Mi soledad y yo

Y es entonces, con el siguiente disco, cuando a Alejandro Sanz, que ya era un ídolo de masas, se le empieza a reconocer como uno de los artistas españoles más importantes. Su disco Más vende por encima de los cinco millones de copias en el mundo, con títulos como Corazón partío, ¿Y si fuera ella? o Amiga mía.

Corazón partío

Cuenta que la compuso en un hotel y la leyenda afirma que era un tema para Camela, aunque lo cierto es que esta canción fue el pequeño acto de rebeldía que Alejandro Sanz se marcó cuando en su discográfica le invitaron a que se le notasen menos los aires flamencos.

¿Y si fuera ella?

La historia de cualquiera que se hayan enamorado sin saber si es la persona definitiva. A pesar de que Corazón partío es la canción más famosa de la carrera de Alejandro Sanz el artista reconoce que Y si fuera ella es el tema que más veces ha cantado. "Es el que más piden", reconocía en una entrevista.

Amiga mía

¿Quién no ha sido esa amiga alguna vez, esa princesa de un cuento infinito? Aunque, en realidad, todos somo Alejandro Sanz cuando dice eso de Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad, que es lo que a él le hace falta...

Cuando nadie me ve

Considerado ya uno de los grandes de la historia musical contemporánea en español, Alejandro Sanz graba por primera vez en Estados Unidos. Acaba de comenzar el siglo XXI y su disco El alma al aire contiene títulos tan importantes en la discografía de Sanz como Cuando nadie me ve o Quisiera ser.

Quisiera ser

No es lo mismo sale a la venta en 2003 y el cantante cambia el registro hacia un pop más movido y menos romántico. De este trabajo se extraen temas inolvidables como Regálame la silla donde te esperé o Eso.

Te lo agradezco pero no

En 2006 sale a la luz El tren de los momentos, con numerosas colaboraciones internacionales de la talla de Juanes, Maná o Shakira, con la que canta Te lo agradezco pero no, que se convierte en un éxito rápidamente.

Looking for paradise

Paraíso Express, en 2009, continúa la misma senda del disco anterior, con un ritmo más moderno y con colaboraciones internacionales. En esta ocasión, el single principal, cantado junto a Alicia Keys, lleva título en inglés: Looking for paradise. Desde cuándo fue otro de los éxitos de este álbum.

Desde cuándo

Eva Longoria protagonizaba el videoclip de uno de los temas más aclamados de Paraíso Express, un trabajo con el que Sanz volvía a su esencia, aunque bastante renovado. Resulta impactante ver cómo el público acompaña al artista en esta canción en todos sus conciertos.

A que no me dejas

La música no se toca, de 2012, y Sirope, de 2014, han sido los dos últimos discos originales de Alejandro Sanz hasta ahora. Del primero de ellos destacó la canción Mi marciana. Por su parte, A que no me dejas, con la que Alejandro Sanz volvía al estilo romántico, fue el single más importante de Sirope.

Mi marciana

Las neobaladas de Alejandro Sanz también conquistan a su público más romántico. Aunque Ahora las fórmulas sean distintas, la bese sigue siendo la misma, de ahí que el tema Mi marciana sea uno de los preferidos de sus seguidores.

Mi persona favorita

Y casi cinco años después de su último disco de estudio, el artista español presenta #ELDISCO, la esperada colección de nuevas canciones, que vino precedida de tres singles: No Tengo Nada, Back In The City, junto a Nick Jam, y Mi Persona Favorita, con Camila Cabello. Ahora el artista presenta su disco más personal, aunque sólo sea por el nombre, Sanz.