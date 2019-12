Guns N' Roses actuará en Sevilla en mayo

La banda estadounidense Guns n' Roses actuará en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla el próximo 23 de mayo de 2020, en la que será su única actuación en España dentro del tercer tramo europeo de su gira Not In This Lifetime, que arrancará el 2 del mismo mes en Lisboa y pasará también por Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria, Italia, Suiza, Polonia, República Checa, Holanda, Irlanda y Escocia.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 20 a partir de las 10:00 a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Pero además, habrá preventa para usuarios de American Express y miembros del club de fans del grupo los días 17 y 18, así como una preventa para miembros registrados en livenation.es a partir del día 19 a las 10:00.

La gira Not In This Lifetime comenzó en 2016 y ha consistido hasta el momento en 160 conciertos por los que han pasado 5,5 millones de espectadores.

En activo desde 1985, cuando se pusieron en marcha en Hollywood (Los Ángeles), Guns N' Roses, uno de los nombres clave del hard-rock de los 80 y 90, ha llegado a vender 150 millones de álbumes desde que en 1987 debutara con el emblemático Appetite for destruction. Con diversos cambios en su formación a lo largo de los años, el grupo recuperó en 2015 a dos de sus miembros originales, el bajista Duff McKagan y el carismático guitarrista Slash.

Se da la circunstancia de que Guns N' Roses actuó por primera vez en España, el 30 de junio de 1992, justo en el mismo escenario donde lo hará en mayo del próximo año, el Estadio Benito Villamarín. Fue en un concierto previo a la Expo'92 en el que también participaron dos bandas de la entonces pujante escena grunge, Soundgarden y los inclasificables Faith No More.

En 2016, el vocalista de la banda norteamericana, Axl Rose, volvió a actuar en Sevilla como invitado en la única actuación española de la gira Rock or Bust de los australianos AC/DC, sustituyendo a un Brian Johnson retirado ya de los escenarios por sus problemas de audición.