Asegurar las ventanas al adoptar un gato, uno de los requisitos más pedidos

Si alguna vez has decidido dar el paso de adoptar un animal probablemente te hayan pedido una serie requisitos en la asociación o refugio de animales, y es que aunque algunas personas se quejen de ello, es importante entender que a lo largo de su vida van a necesitar una serie de atenciones y debes cubrirla todas.

Adoptar un animal (sobre todo si hablamos de un perro o un gato) implica dedicarle parte de tu vida a ellos, ya que no solo debes alimentarlos si no que tendrás que llevarlo al veterinario, dedicarle tiempo de juegos, sacarlo a hacer sus necesidades si es un perro, etc.

Un artículo de la revista Muy Interesante afirma que muchas personas piensan que las entidades de protección animal tienen requisitos muy exigentes con las condiciones para los adoptantes y por ese motivo quizás no se adopte tanto, pero la realidad es que intentan que las personas sean conscientes del paso que van a dar y luego no devuelvan a los animales o incluso puedan sufrir accidentes.

Qué requisitos suelen pedir a los adoptantes

Aunque cada asociación o refugio tiene sus propios requisitos, entre los más comunes están:

-Entrevista en persona

-Visitar el domicilio

-Realizar un seguimiento del animal durante toda su vida, implicando en algunas ocasiones que puedan ir a visitarlo en cualquier momento a su nuevo hogar

-Comprobar que pueden mantenerlo económicamente

-Rellenar un cuestionario

-Entregar al animal esterilizado u obligarles a hacerlo.