Discriminan en una tienda a un perro de la raza bulldog inglés por estar gordo

Cada vez son más las tiendas, centros comerciales y otros establecimientos como restaurantes o librerías que permiten la entrada de perros puesto que son parte de la familia de millones de personas en todo el mundo y se están adaptando a las necesidades de los clientes.

Pero aun así, no siempre son inclusivos con todas las razas de perros ya que en muchos de estos establecimientos "pet friendly" tienen una serie de requisitos a la hora de entrar: que no pesen más de 10 kilos, tener que llevarlos en brazos o incluso tener que ir montado en un carrito.

Y cuando tienen que ir montado en un carrito esto no lo pueden hacer todas las razas, y si no que se lo pregunten a Fernanda, una joven usuaria de la red social Tik Tok que ha denunciado públicamente a la tienda mexicana Liverpool por discriminar a su perro, un precioso bulldog inglés, por no poder montarse en el carrito al estar demasiado gordo.

El vídeo comienza cuando la chica va paseando con su perro y empieza a relatar la historia como si fuera el propio animal quien la escribe: "Amigos hoy estoy muy triste porque yo iba muy emocionado a Liverpool. Ya veía los aparadores para ver qué compraría. Mis amigos lomitos (perros) dijeron que ya dejan pasar perritous en esas carriolas".

En el vídeo se ve el pequeño tamaño de las carriolas donde ciertamente quizás no aguantaran el peso del bulldog inglés. Así, Fernanda relató: "El policía dijo que yo era muy gordo para subir en ellas. No me dejaron pasar".

La imagen del perro con la puerta cerrada dando a entender que no puede pasar es de lo más tierno y quizás por ese motivo se ha vuelto viral en Tik Tok acumulando más de cinco millones y medio de visitas, casi 800.000 "me gusta" y casi 10.000 comentarios en los que se debate entre si la tienda ha tomado las medidas correctas o no.