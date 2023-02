Un hombre fotografía a gatos con sus dueños y el resultado es increíble

Siempre se ha dicho que los perros se parecen a sus dueños pero después de ver estas imágenes que tomó un fotógrafo a unos gatos junto a sus compañeros humanos, posiblemente cambiarás de opinión.

Desde adorables niños con sus mascotas favoritas hasta ancianos que tienen los mismos rasgos que sus gatos. En una selección de casi 20 fotografías convertidas en un proyecto llamado 'Do You Look Like Your Cat?' (¿Te pareces a tu gato?), el fotógrafo Gerrard Gethings (@gezgethings) ha querido inmortalizar a varios gatos posando como sus dueños y el resultado es sencillamente increíble.

El increíble resultado del proyecto

En esta ocasión el artista reconoce que "hacer fotografías de animales es complicado en casi todos los sentidos. Nunca he conocido a uno que tenga el más mínimo interés en la fotografía", explica el artista de Wigan (Reino Unido) en su biografía. Aun así, ha conseguido que muchos gatos parezcan la reencarnación de sus propios dueños.

Su objetivo es retratar animales "como si fueran sujetos de pinturas clásicas: criaturas complejas, llenas de patetismo y carácter".

A continuación vamos a mostrar una serie de fotografías con las que entenderás por qué el fotógrafo parecía haber reencarnado a los gatos de sus dueños.

La similitud de esta niña con su gato gracias a su peinado es de lo más divertida.

El efecto mojado de este gato y su dueño hacen que se parezcan mucho.

Ya sea por sus vestimentas, posturas o su pelaje, estos felinos se tienen un gran parecido a sus dueños y así ha quedado reflejado en las fotografías.

Esta es una de las fotografías que más nos ha impactado al ver un gato esfinge junto a su dueño, amante de los animales y con un color de ojos similar. Curiosamente ambos guardan un gran parecido, ¿no crees?