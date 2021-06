¿Llevar a tu perro al trabajo? La ciencia dice sí

De hecho, llevar a tu perro al trabajo es una iniciativa que cada vez se lleva a cabo en más países, tanto así que hasta cuenta con un día internacional. Este año, se celebró el pasado lunes 21 de junio (oficialmente Día mundial de llevar al perro al trabajo) o el 25, para el Take your dog to work day, en el mundo anglosajón.

Según cuenta El diario, algunas empresas como Purina tienen un programa para ayudar a otras compañías a transformar sus espacios laborales en sitios más amables con los perros (o dog-friendly). Los beneficios terapéuticos de tener cerca a nuestro perro (o gato) mientras trabajamos son innegables, y han sido bien estudiados y documentados.

"Los perros nos ayudan a rebajar la ansiedad, ya que el simple hecho de acariciar a un perro nos ayuda a secretar oxitocina, una hormona que nos proporcionan bienestar y reduce el nivel de estrés", afirma la psicoterapeuta Fabiana Lemos. Los científicos que han investigado los efectos de llevarnos al perro a la oficina hacen observaciones similares.

En 2012, un estudio realizado en Estados Unidos analizó el nivel de estrés en los empleados de una fábrica; y determinó que estos trabajadores experimentaron niveles de estrés significativamente más bajos cuando podían ver, hablar y acariciar a sus perros durante la jornada laboral.

Otra investigación de 2019, de la Universidad de Jaén, analizó la influencia de tener cerca a nuestro perro cuando nos enfrentamos a una tarea potencialmente estresante y que requiere una cierta concentración, como puede ser hablar en público.

¿Realmente quiere tu perro ir a tu trabajo?

La psicóloga Lemos se pregunta si el perro obtiene los mismos beneficios que tú al acompañarte al trabajo. "Tener un perro inmovilizado durante el tiempo que estamos trabajando puede ser un despropósito, sobre todo, si nos dedicamos a una actividad sedentaria dentro de una oficina o si trabajamos en una fábrica con una carga horaria importante", advierte.

Ante esta situación, podemos buscar otras opciones para que el perro no pase tanto tiempo solo: contrtatar a un paseador canino, apuntarlo a una guardería de perros, etc.