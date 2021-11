Cada raza de perro es diferente y algunas aguantan mejor las bajas temperaturas que otras. Esto es debido a varios factores, como su pelaje, tamaño o grasa corporal. Y aunque por norma general los perros están más preparados para soportar las bajas de temperatura que los humanos, ellos también deben prepararse para sobrellevarlo.

Como acabamos de mencionar, hay algunas razas que están más preparadas que otras para aguantar mejor el frío. Así, un husky puede llegar a estar a 40 grados bajo cero mientras que un chihuahua u otro animal de tamaño pequeño o incluso mediano puede llegar a estar en riesgo sin necesidad de bajar de los 0 grados.

Por ese motivo hoy, desde Mascotíssimas, os enseñamos una lista de razas de perros que aguantan mejor el frío.

Razas de perros que aguantan mejor el frío

Antes de empezar

Es cierto que suele coincidir que los perros perros que mejor aguantan las bajas temperaturas son de gran tamaño. Pero esta no es una regla que se cumpla siempre. Te sorprenderá ver que algunas de las razas son Terrier o incluso Pekinés. También, a veces, nos parece que los perros que tienen más pelos son los que mejor aguantan las bajas temperaturas, pero eso no siempre es así.

Terranova

Conocido como «el gigante gentil« por su nobleza y su bondad. Clasificado como raza de perro gigante, puede alcanzar una altura hasta la cruz de 60 cm y su peso oscila entre los 50 kg y los 100 kg. Se trata de un perro equilibrado, tranquilo y muy inteligente. No son demasiado juguetones, pero adoran el agua. Su carácter sociable y dócil lo hace perfecto para pasar tiempo con los niños, y por su paciencia y aspecto achuchable es muy bueno como perro de terapia. Es uno de los mejores perros de frío que vas a encontrar, siempre y cuando cuentes con espacio suficiente para él.

San Bernardo

Podemos pensar, por Niebla, el perro de Heidi, que no hace más que dormir, pero que no os engañe su aspecto relajado. Se trata de una raza muy leal que es utilizada para los rescates en avalanchas y tormentas de nieve. Sus más de 80 cm hasta la cruz y los entre 50 kg y 100 kg que puede pesar hace que se catalogue como perro gigante. Su tamaño hace que precise de una casa muy grande o un jardín donde vivir y ejercitarse. Pero es un pero muy sociable, y si pasa mucho tiempo solo puede desarrollar alguna conducta agresiva.

Husky Siberiano

"La palabra Husky viene del término Eskie, que significa esquimal. Eso te lo dice todo. Se parece mucho al lobo por aspecto y por carácter. Les gusta ir en manada y detestan estar solos, ya que son perros muy dependientes. Eso sí, son perros muy amistosos tanto con conocidos como con desconocidos. Es amable, afectuoso y muy activo, siempre estará dispuesto a jugar. La altura hasta la cruz puede llegar a los 60 cm y puede llegar a pesar los 30 kg.

Chow chow

Fue creado para la caza y para tirar de trineos. En la actualidad, es un perro de compañía aunque válido como guardián. Destacan de esta raza su hermoso y abundante pelaje y su lengua de color negro azulado. Pero también su porte, lealtad y frialdad. No es un perro muy afectuoso, sino más bien distante. Debe recibir una buena educación para que no se vuelva impertinente, y esto puede requerir un tiempo del que no todo el mundo dispone.

Bobtail

Se caracteriza por su manto de pelo, largo y abundante. Tiene las mismas medidas que el Terranova pero, a diferencia de aquel, que es de carácter más tranquilo, el Bobtail necesita una buena dosis diaria de ejercicio. Es de carácter cariñoso, sociable y muy activo. Una cosa curiosa de esta raza es que suele nacer sin cola, y cuando nacía con cola, hasta hace poco, se le amputaba, pero eso ya está prohibido. El manto del Bobtail es largo y áspero, lo que hace que requiera muchos cuidados diarios.

El Samoyedo es un perro mediano cuya altura hasta la cruz alcanza los 70 cm, mientras que su peso no supera los 25 kg. Se trata de una raza rusa que posee un manto blanco como la nieve, suave y esponjoso. Es un perro amistoso y muy vivaz, perfecto para la convivencia con niños. Aunque no es un perro que necesite ejercicio excesivo, sí que necesita al menos dos o tres paseos diarios. Y para el cuidado e higiene, es imprescindible un buen cepillado cada dos o tres días como mucho.