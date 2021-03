Un hombre ingresa en la UCI tras morderle una serpiente de cascabel y Frank Cuesta responde

Este sábado 27 de febrero una serpiente de cascabel ha mordido a un hombre de 30 años en La Puebla de Montalbán (Toledo). El chico tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo después de que la ambulancia acudiera al lugar de los hechos para atender a la víctima. Fue él mismo quien llamó a emergencias para informar que la serpiente le había mordido mientras paseaba por el campo a las afueras del municipio y necesitaba urgentemente un antídoto, ya que la mordedura de este ejemplar puede llegar a ser mortal.

Tras permanecer ingresado el fin de semana en estado grave, fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han informado a Efe que el hombre ya ha dejado la UCI y ha sido trasladado a una de las plantas del centro hospitalario.

La serpiente fue atropellada

Por desgracia la serpiente fue encontrada muerta este domingo tras ser aplastada por un coche en una carretera del municipio toledano. Concretamente, la Guardia Civil ha comunicado que el reptil se ha encontrado en el kilómetro 31 de la carretera autonómica CM-4009, dentro del término municipal de La Puebla de Montalbán, según ha revelado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Un dispositivo integrado por agentes de la Guardia Civil del puesto de La Puebla de Montalbán y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) llevaba buscando al ofidio desde el sábado por la tarde, cuando recibió el aviso de la mordedura. Ahora investigan la procedencia de esta serpiente que habita el continente americano para ver si se ha escapado de algún recinto o, incluso, si pertenecía a la propia víctima.

Frank de la jungla pide una ley para las serpientes

Esta noticia ha llegado a los oídos de Fran Cuesta, más conocido como Frank de la jungla. El presentador ha sido muy crítico respecto a este hecho: "Una serpiente de cascabel pequeña mata hasta cuatro personas Hay que fijarse en animales que son peligrosos", ha señalado para a continuación explotar. "El que tenga una serpiente venenosa hay que empapelarlo. Es como tener una pistola sin registro". Cuesta ha señalado que lleva "cinco años denunciando que en España hay muchas serpientes venenosas letales para cualquier persona. Leo que mordió una serpiente de cascabel en Toledo. ¿Qué hace allí? No hace nada. Lo he denunciado y no hay una ley. Que a esta gente les metan un puro".

Frank afirma que "en España te puedes comprar una serpiente de cascabel por 50 o por 30 euros. El presentador ha reiterado que hay "muchas serpientes 'sin papeles' en España" y que "hace falta una ley que quite". Y si las tiene alguien, "hay que darlas al Seprona y no soltarlas".