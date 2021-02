Inseparables: ¿te gustaría tener alguna de estas preciosas mascotas?

Cada vez son más las personas que deciden tener una mascota para convertirla en uno más de la familia y le acompañe a lo largo de la vida. De hecho, se calcula que en España uno de cada cuatro hogares tienen una mascota.

A pesar de que las más conocidas son los perros y los gatos, hay otras como las aves que también se han hecho hueco en los corazones de muchos de nosotros.

Hoy venimos a hablaros de los agapornis o también conocidos como "inseparables". Reciben este nombre porque son aves monógamas, es decir, se emparejan y siguen juntos para siempre. Esto no quiere decir que no puedas tener un solo agapornis, claro que lo puedes tener y no vas a tener ningún problema.

Estos animales provienen de África y son como loritos pequeños. Miden entre 13 y 16 centímetros y lo más característico de los inseparables es probablemente su pelaje tan colorido, pudiendo variar en azul, naranja, verde, gris, amarillo...

Son seres muy sociables y tienen la capacidad de obedecer y aprender lo que le diga un humano si se les trata bien. Son aves diurnas y se pasan la mayor parte del tiempo comiendo semillas y pipas (es herbívora) y bañándose.

Especies de agapornis:

Aunque hay unas nueve especies de agapurnis, estas son las más conocidas:

1. Papilleros: Algo muy importante que debes saber de estas aves es que necesitan mucha atención, ya que comen tres veces al día y no pueden hacerlo solas. Por lo que, si alguna vez estás pensando en tener una, debes valorar si tienes el tiempo suficiente para atenderla.

2. Fischeri: Este es uno de los agapornis más pequeños de todos. Se diferencia de los demás por el color rojo de su pico. Suele ser de color verde y está muy unido a su pareja o a su amo, tanto es así que se han conocido muchos casos que ejemplares que han muerto de tristeza cuando su compañero de sexo opuesto ha dejado de estar a su lado.

3. Roseicollis: Su pico es de color marfil y la cara de color rojo o naranja que llega hasta el pecho. Es en esta raza donde podemos encontrar más mutaciones y variedad de colores.

4. Personata: Dicen de ellas que son la mascota ideal para toda la familia. Es nativa de las regiones de Kenia y Tanzania. Son pequeños y fáciles de mantener. Algo muy característico de ellos es que su cabeza es de color negra y los ojos rodeados por un anillo blanco grande. A pesar de ser extremadamente cariñosas con sus dueños, lo cierto es que pueden llegar a ser muy territoriales.

Su esperanza de vida es de unos 15 años aproximadamente, aunque hay algunos que han llegado a vivir hasta los 20 por estar en cautividad. ¿Te animarías a tener una mascota así en tu casa?