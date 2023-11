Un caballo obliga a un avión que volaba a casi 10.000 metros de altura a hacer un aterrizaje de emergencia

Muchos animales se ven en la obligación de tener que entrar en un avión para hacer grandes traslados. Y es que, aunque cada vez son más las compañías aéreas que intentan tener flexibilidad con los animales, lo cierto es que a día de hoy para muchos sigue suponiendo un gran riesgo.

Cuando hablamos de traslados en avión de animales no lo hacemos exclusivamente de mascotas como perros o gatos, si no que también hay algunos como leones, pumas, cabras o caballos que también viajan en jaulas, pero a veces las cosas no salen como sus cuidadores esperaban.

Este fue el caso de un caballo que viajaba en un jet 747 de Air Atlanta Icelandic que se dirigía hacia Bélgica el pasado 9 de noviembre. El animal se soltó en pleno vuelo cuando volaban a casi 10.000 metros de altura y el piloto del avión de carga tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a la peligrosa situación.

De esa forma, el avión se desvió hasta el aeropuerto JFK de Nueva York regresando al no poder lograr la tripulación a volver a meter al animal dentro del corral donde se encontraba viajando. Tal y como informaba La Vanguardia, "en un audio obtenido por You Can See The ATC, el piloto le dice al control de tráfico: "Somos un avión de carga con un animal vivo, un caballo, a bordo. El caballo se ha escapado de su puesto"".