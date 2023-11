La cara de este American Bully XL recién adoptado es todo lo que necesitas ver hoy

Una de los momento más tiernos que pueden compartir una mascota y una persona es el primer momento que se ven por primera vez, y si este lugar es un refugio de animales lo hace aún más especial. Pero si además añadimos la presencia de un bebé, este encuentro es único, y este que mostramos hoy en Mascotíssimas reúne todos los requisitos.

En el vídeo difundido por @earthbibb en Instagram se puede ver cómo un niño de entre 1 y 2 años de edad acude con su familia a un refugio de animales. Allí conoce a un musculoso American Bully XL, un perro que ha sido criticado de forma injusta durante muchos años por su aspecto imponente.

El animal ha llegado incluso a prohibirse en Reino Unido a finales de año porque ha habido varios incidentes en los últimos meses con varias personas, considerándolo el primer ministro británico Rishi como "Un peligro para nuestras comunidades, particularmente para los niños. Está claro que no se trata de un puñado de perros mal entrenados, sino que es un patrón de comportamiento y no puede continuar” opinaba en redes sociales tras varios ataques: "Estos perros son peligrosos, quiero asegurar a los ciudadanos que tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad”, añadió Sunak.

Sin embargo, aquí demostramos el claro ejemplo de que no es un animal "peligroso". El perro, con la jaula abierta, no puede evitar sonreir de oreja a oreja y mueve su rabito muy rápido, sabiendo que muy posiblemente las personas que tiene delante serán su nueva familia. El niño no muestra ningún miedo y por el contrario decide acariciar al perro, demostrando que no se debe tener ningún prejuicio hacia estos animales.

El vídeo se ha viralizado en Instagram y acumula casi 25 millones de visualizaciones, y entre los comentarios más populares podemos destacar: " nombre: destructor atómico de la Galaxia", "Perro: “¿Entonces me vas a llevar a casa o qué?".