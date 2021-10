cava-poo-chon: el perro creado por el hombre para que siempre sea un cachorro

Pero por si no tuviéramos suficiente con estas razas, hace 8 años un veterinario reproductivo se unió con un genetista (científico que se ha especializado en el estudio de los genes y la herencia) con el objetivo de crear una raza que nunca perdiera su rostro de cachorro.

De esta manera nació "Cava-poo-choon" un perro mestizo que combinaba lo mejor de las razas Cavalier King Charles Spaniel, Poodle miniatura y Bichon Frise que podría llegar a vivir hasta 20 años.

Este híbrido de triple cruza fue creado por Linda y Steve Rogers, de Timshell Farm en Pine, Arizona (Estados Unidos). Linda Rogers explicó que "con un precio que va de los 2.000 a los 3.500 dólares, el cavapoochon combina lo mejor de tres razas". El animal tendría varios colores y varios tipos de pelo: rizado o muy rizado.

La característica principal era que su rostro y su tamaño no cambiaba a medida que pasaran los años, por lo que sería un perro tamaño "toy" como lo son los pomeranias o los caniches enanos. Además, los creadores de la raza querían que el cachorro fuera hipoalergénico.

Las familias que empezaron adquiriendo un ejemplar de Cava-poo-choon pagaron entre 2.000 y 3.500 dólares.

¿Éxito o fracaso?

Aunque muchas personas terminaron por adquirir un ejemplar, no fue aceptada por el prestigioso American Kennel Club, la institución que marca la mayoría de los cánones caninos en el mundo. Además, muchos expertos consideran que este no es más que un invento costoso y que el objetivo de "crear un peluche pequeño y que no crezca" es completamente absurdo.