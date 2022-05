Un colegio de Ciudad Real utiliza presuntamente palomas para que los niños las pinten

El Colegio Nuestra Señora de la Trinidad situado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) subió una fotografía en su perfil de Instagram en el que se podía ver presuntamente cómo un grupo de niños de lo que parece ser Educación Infantil o primeros años de Educación Primaria pintaban palomas.

Fue la ilustradora y activista @lavacastyle quien dio voz al asunto en su perfil de Instagram en el que además se encarga de mostrar, a través de sus ilustraciones, situaciones o casos sobre maltrato animal o conciencia animal (entre otros).

En las imágenes subidas en Instagram por el colegio se podía apreciar cómo un adulto sujetaba una paloma blanca mientras que un grupo de cuatro niños pintaban cada uno de un color al animal. Rápidamente la publicación indignó a las redes sociales y el colegio borró el post.

Previamente a la eliminación del post del colegio, la ilustradora subió uno intentando concienciar sobre el bienestar animal, afirmando que "el cuerpo de un animal no es para pintarlo, es para respetarlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Vaca Style (@lavacastyle)

Tras el suceso, un alumno se puso en contacto con la ilustradora y le comentó que "no me enteré de lo ocurrido pero hoy en el colegio me han contado y me he quedado alucinado. Mi clase no estaba deacuerdo con la actividad y hemos exigido una explicación a los profesores. Sus argumentos son que es un deporte federado llamado colombofilia y que trata de pintar palomas para localizarlas en las carreras que posteriormente hacen, y que las palomas usadas pertenecían a un hombre que tenía un criadero".

El colegio todavía no se ha pronunciado

Este periódico se ha intentado poner en contacto con el colegio pero hasta el momento no ha recibido respuesta para poder conocer su versión de los hechos.