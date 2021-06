Qué consecuencias tiene que no salgas a pasear con tu perro

Sacar a pasear a un perro no es lo mismo que simplemente "sacarlo" a la calle para que haga sus necesidades básicas y vuelva a casa. Todos los perros necesitan una actividad física diaria mínima, da igual la raza que sea.

De hecho, antes de adoptar a un perro lo primero que debes considerar es si tendrás tiempo para atenderlo, ya que no son mascotas como los gatos que no necesitan salir de casa y son muy independientes. Los expertos aseguran que compartir tiempo de calidad con tu perro y realizar ejercicio es fundamental para que puedan desarrollarse de manera correcta.

No sacarlo a pasear supone muchas consecuencias negativas en la salud, convivencia y carácter del perro, ya que realmente supone una necesidad.

Consecuencias de no sacar a pasear a tu mascota

-Problemas de salud: Al igual que los humanos, los perros necesitan ejercicio físico para estar en forma y evitar problemas a largo plazo, más aún si es hiperactivo o es una raza que necesita mucha actividad como el braco, border collie o pastor alemán.

-Problemas de socialización: Si tu perro nunca sale a la calle más allá de 5 minutos para hacer sus necesidades, es poco probable que se relacione con otras personas u otros canes. Es fundamental para su desarrollo aprender a relacionarse con otros individuos, si no puede afectar a su carácter.

-No tener un vínculo contigo: Aunque todo perro ama a su dueño, es cierto que salir a pasear supone un ejercicio físico para ellos pero también mental ya que debe seguir tus órdenes. La comunicación es vital y durante vuestros paseos, no solo explorará, socializará y aliviará estrés, si no que también se sentirá más cerca de ti.

-No aprenderá pautas: Tal y como acabamos de comentar, la comunicación entre un perro y su dueño es fundamental y la salida es una de las maneras de llevarlo a cabo. Cuando salís a pasear, el perro se enfrenta a nuevas situaciones y debemos guiarlo para que su comportamiento sea positivo. Con el tiempo tendrá pautas claras para saber lo que puede y no puede hacer.

Cuántas veces debemos pasear al día

Antes de nada debes saber que un cachorro suele necesitar salir más veces que un adulto, ya que en la mayoría de los casos todavía no controla dónde hacer sus necesidades. Algunos cachorros salen hasta 6 o 7 veces al día para evitar que hagan pipí/caca en casa, aunque esos paseos son un poco más cortos de los habitual.

Además, cada perro es distinto y dependiendo de la raza, edad o actividad física a la que esté acostumbrado a realizar, necesitará salir más o menos veces. Aun así, lo ideal es sacarlo a pasear unas 3 veces al día y que al menos uno de esos paseos dure unos 30 minutos. De esta manera evitaremos esas malas consecuencias que acabamos de contar.