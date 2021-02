Los gatos que triunfan en tik tok: no pararás de reírte con estos vídeos

Tik tok es la red de moda por excelencia entre los más jóvenes y si no sabes de qué red social estamos hablando, siento decirte que estás un poco anticuado. Millones de usuarios se conectan diariamente para ver vídeos de sus "tiktokers" favoritos y no siempre son actores, cantantes o chicos y chicas que se han hecho famosos de la nada.

¿Sabías que los vídeos más vistos en internet son sobre caídas y sobre animales? en concreto, los gatos tienen muchísimo éxito, y así lo hemos podido comprobar en Tik Tok. A continuación te dejamos a estos reyes de internet con los que te vas a echar unas cuantas risas:

-El gato Ed: Este gato acumuló más de 2 millones y medio de "likes" por su gran aparición de tan solo 12 segundos con la canción de M.Sandman, un clásico de los años 50. La usuaria es su dueña, Jade Taylor-Ryan que logró tener más de 18 millones de visualizaciones. Jade explicó que su gato no sufrió lo más mínimo al grabar el vídeo: “¡Ed es muy tranquilo! Le cogemos y movemos todo el tiempo y no le importa nada, así que pensé que podría hacer lo mismo para el vídeo. ¡Y resulta que tenía razón!”

-El guardián: En enero de este mismo año, la usuaria @margaritapereira1 subió un vídeo de su hijo asomado al balcón de su casa acompañado por un gato de color blanco y gris que no apartaba la mirada del pequeño. Cada vez que el niño se acercaba a la barandilla, el gato lo apartaba con sus patitas. El vídeo fue titulado como "el guardián" y siendo sinceros, no pudo elegir un título mejor. El vídeo ha tenido casi 2 millones de visitas y acumula más de 200.000 "likes".

-El gato más limpio de todos: Sabemos que la higiene personal es muy importante, pero este gato lo lleva a rajatabla. El usuario es @twiniboo y acumula casi 10 millones de "likes" gracias a su gato. En concreto, este vídeo que vamos a poner ahora tiene casi 3 millones de visitas. ¡No puede ser más adorable!

