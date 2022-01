La importancia del microchip: la emotiva historia de Dico, el perro que se ha reencontrado con su familia tras 7 años perdido

Poner microchip a las mascotas es una de las tareas más importantes que deben hacer los dueños desde el primer momento en que una de ellas entra en sus vidas. Este código insertado en su cuerpo tiene el tamaño de un grano de arroz y en su interior contiene el número de identificación del animal, un número único en el mundo (así como el de nuestro documento de identidad) que permite conocer el nombre, edad, peso y otros datos útiles del perro dentro del registro.

La emotiva historia de Dico, el perro que se ha reencontrado con su familia 7 años después

Que tu perro o tu gato tenga su microchip podrá ayudarte a reencontrarte con él en el caso de que se haya perdido. Este es el caso de Dico, un precioso viejito macho pastor alemán que se perdió en el año 2015 y desde ahí su familia nunca volvió a saber de él hasta ahora.

La historia se ha dado a conocer a través de las redes sociales. La usuaria de Instagram @lapepatenorio compartió un vídeo en el que explicaba cómo había encontrado a Dico en una carretera y que, gracias al microchip, había encontrado a su familia: "íbamos por la carretera y nos hemos encontrado con este grandullón. Como tengo el lector de microchip en el coche, le he pasado su lector y tiene chip. He llamado a la veterinaria y lo ha comprobado. El perro aparece perdido desde 2015" comenta Pepa llorando a través de la cámara.

Pepa logró ponerse en contacto con la familia de Dico y no puede evitar contener sus lágrimas al explicar que el chico le contó llorando que el perro llevaba 7 años perdido y que era de su padre, que había fallecido y murió sin encontrar a su mascota.

De esta manera, Pepa pide en las redes sociales que "por cosas así ponedle los chip a los perros por favor". Además, pide que "siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan , y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado...Yo hoy FELIZ".

Gracias a este código, Dico ha vuelto a casa, sin poder reencontrarse con su dueño ya fallecido, pero volviendo con su familia que le dará todo el amor acumulado durante estos 7 años.