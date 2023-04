La mujer que se volvió viral por viajar con su perra en business responde a las críticas

El pasado 12 de marzo contamos en Mascotíssimas la historia viral de un perro que estaba viajando en primera clase acostado sobre uno de los enormes asientos del avión. El vídeo se difundió por varias cuentas acumulando más de 20 millones de reproducciones.

Además, la perrita llamada Fifi de tres años de edad en cuestión causó sensación por la forma en la que estaba durmiendo plácidamente la siesta mientras estaba arropada por una manta que le cubría casi la totalidad de su cuerpo con sus patas delanteras hacia fuera, como si se tratara de una persona.

Las redes sociales iniciaron un debate sobre la actuación de la dueña de la perrita puesto que mientras algunos opinaban que era imposible que una aerolínea permita que un perro ocupe un asiento y que no entendían cómo alguien podía pagar por tener a su mascota en primera clase, otros se reían de la situación e incluso bromeaban: "quiero ser millonaria solo para eso" y "ese perro tiene mejor vida que yo".

La dueña de Fifi, Helen, viajaba desde Hong Kong hasta Estambul con la aerolínea Turkish Airlines. Al ver la repercusión del vídeo de su mascota decidió dar explicaciones públicamente: "No creo que los que no son dueños de mascotas lo entiendan. No es solo un perro… es mi hija", comentó.