Más de la mitad de las enfermedades conocidas que afectan a los seres humanos pueden empeorar con el cambio climático

El cambio climático afecta ya a muchos aspectos de la vida en el planeta, incluyendo la salud de las personas y otros seres vivos que habitan en ella. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha advertido ya que "hay un sólido consenso de que el calentamiento global afectará, de formas profundamente adversas, a algunos de los factores más importantes de la salud: la comida, el aire y el agua".

Las consecuencias del cambio climático se pueden observar en las enfermedades que afectan a los humanos en los últimos años, un hecho que puede empeorar en el futuro.

Cambio climático y enfermedades

Según un artículo llamado 'Over half of known human pathogenic diseases can be aggravated by climate change', publicado en la Revista Nature Climate Challenge, unas 277 enfermedades se han agravado por al menos un factor relacionado con el cambio climático. Sus autores realizaron un estudio sistemático a través de ejemplos empíricos y llegaron a la conclusión de que un "58% (esto es, 218 de 375)de las enfermedades infecciosas que han afectado a la humanidad se ha visto en algún punto agravada por peligros climáticos".

Según los resultados del estudio, las enfermedades son transmitidas especialmente por vectores (como pueden ser los seres vivos), pero también por el agua, el aire, el contacto directo o pueden contagiarse a través de la comida. Como destaca también en el artículo, hay muchos factores implicados, pero destacan que las consecuencias del cambio climático acercan más los patógenos a las personas. Algunas de las enfermedades que se mencionan son las siguientes:

Dengue.

Chikunguña.

La enfermedad de Lyme.

El virus del Nilo.

Zika.

Enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana).

Equinococosis.

Malaria.

El cambio climático provoca la expansión geográfica de algunas especies de seres vivos que son vectores de enfermedades, también el calentamiento global puede favorecer que algunos "vectores y patógenos puedan sobrevivir al invierno, agravando los brotes de muchas enfermedades". El deshielo, las sequías y las inundaciones y otros problemas relacionados con el clima y causados por el cambio climático que sufre el planeta también afectan a las enfermedades, pudiendo en algunos casos reforzar los patógenos que las causan.