ANFAC pide al Gobierno reemplazar el Moves III por ayudas directas a la compra

ANFAC, la asociación que reúne a los fabricantes de automóviles y camiones en España, ha renovado como presidente por un periodo de un año a Wayne Griffiths, CEO a su vez de Seat, S.A, quien al asumir nuevamente esta responsabilidad, ha señalado la importancia de la unidad del sector y, particularmente, de ANFAC con Sernauto. Además, puesto de manifiesto, "el compromiso del Gobierno de España para ser aliado del sector de automoción" tras sendas reuniones con los ministros de Transportes, Óscar Puente, e Industria, Jordi Hereu, señalando que "ambos quieren poner en marcha rápidamente medidas concretas y eficaces. Son conscientes de que el consumidor tiene dudas y quieren favorecer que se vendan más vehículos eléctricos e híbridos enchufables".

Griffihs también ha señado que otra de las razones que le ha llevado a la renovación en el cargo ha sido su fe en que "España, puede y debe ser un gran referente en la movilidad del futuro. Si aprovechamos nuestro liderazgo en energías renovables, podremos atraer más inversiones para liderar la transición ecológica".

En este sentido, y junto al balance del mercado en 2023 y las estimaciones de cara a 2024 -respectivamente un total de turismos vendidos de 950.000 unidades y más de un millón-, Griffiths ya había expresado lo importante que resultará el año que viene de cara a la electrificación.

"Esta legislatura es clave y nos jugamos el futuro de nuestra industria del automóvil. Lo que no se haga en los próximos dos años llegará tarde. Es fundamental que el nuevo Gobierno dé un paso al frente y se muestre dispuesto a cambios importantes, que es lo que ahora necesitamos. En 2024 hemos de recuperar un mercado de un millón de turismos. Y necesitamos vender más vehículos electrificados, porque si no se venden, las marcas no van a querer fabricarlos aquí. Por ello, en primer lugar, hay que sustituir el MOVES III por un nuevo sistema de ayuda a la demanda basado en la fiscalidad y que permita cobrar la ayuda en el momento de la compra. que sea ágil y eficiente. Asimismo, es imprescindible mejorar las ayudas fiscales a las empresas, que son las que más apuestan por la electrificación, si queremos de verdad empujar el crecimiento de estos vehículos”, afirmaba el presidente de ANFAC quien, asimismo, ha insistido como ya se hizo en la presentación conjunta con Sernauto del informe "Nuevos retos en el Sector de la Automoción en España", en la necesidad de una nueva política industrial.

Respecto a esto último, Griffiths ha señalado que "en la pasada legislatura se avanzó mucho, pero si algo está claro en Europa y en el mundo es que la lucha por las inversiones industriales en automoción se va a acelerar. España defiende la autonomía estratégica, y desde ANFAC creemos que esto no puede ser solo un lema, sino que debe tener contenido. Hay que avanzar en nuevos PERTE, y también en potenciar los nuevos factores competitivos, como el desarrollo de la circularidad en la industria y aprovechar la ventaja de España en energías renovables. Y, por supuesto, de poco vale crear estas nuevas líneas de política industrial si perdemos la competitividad tradicional”.

Por su parte, José López-Tafall, director general de ANFAC, ha destacado en la importancia de seguir avanzando en la descarbonización del transporte terrestre, señalando que el 92 por ciento de las mercancías hoy se mueven en camión y "el gobierno no debe dejar atrás al transporte por carretera de personas y mercancías".

Para López-Tafall, "los fabricantes de vehículos pesados y de autobuses ya tienen en su gama vehículos electrificados y de bajas emisiones. Sin embargo, en España hoy apenas existe infraestructura pública de recarga de alta potencia para que se puedan realizar trayectos entre Madrid y Barcelona, y las ayudas a la demanda son poco ágiles. Es prioritario incentivar a través de la fiscalidad a las empresas del sector del transporte para que renueven sus flotas de vehículos por otras de bajas y cero emisiones y puedan cumplir con las altas exigencias marcadas por Europa", ha concluido.