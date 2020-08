Aston Martin celebra la nueva película de James Bond con dos 007 Bond Edition

Estas dos ediciones especiales, a partir de los modelos Aston Martin Vantage y DBS Superleggera, cuentan con un número limitado de unidades, han sido diseñadas y creadas por la división de creación a medida de Aston Martin, Q by Aston Martin, y se podrán adquirir a partir de este lunes.

El DBS Superleggera 007 Bond Edition tiene un precio de venta recomendado de 279.025 libras esterlinas (308.670 euros) y el Vantage 007 Bond Edition con un precio de venta recomendado de 161.000 libras (178.110 euros). Las primeras entregas comenzarán en el primer trimestre de 2021.

'No Time To Die', la 25ª película de James Bond, se estrenará en todo el mundo en noviembre de 2020 y contará con no menos de cuatro icónicos coches deportivos Aston Martin: el DB5; el clásico Aston Martin V8, el último super GT de la marca, DBS Superleggera; y el Aston Martin Valhalla.

Aston Martin Vantage 007 Bond Edition

El primero de los dos modelos es el Vantage 007 Bond Edition, inspirado en el Aston Martin V8 original, que debutó en la franquicia 007 en 'The Living Daylights' (007 Alta Tensión), en 1987, y también aparece en 'No Time to Die'. En la película, James Bond descubre el coche en su guarida personal en Londres.

Basado en el estilo deportivo y desempeño del Vantage normal, el nuevo automóvil presenta tratamientos de estilo exterior únicos, con una rejilla de malla a medida con bisel cromado que hace referencia al aspecto del clásico V8 de la firma.

Otros detalles del diseño incluyen un difusor amarillo discontinuo, inspirado en las franjas de peligro que se pueden ver en los cohetes del coche de la película.

El Vantage 007 Bond Edition puede incluso adquirirse junto a un juego de esquís y portaesquís de edición limitada inspirados en 'The Living Daylights', en referencia a la berlina V8 acondicionada para el invierno de la película.

El automóvil se entregará en el color de pintura exterior Cumberland Grey, mientras que el interior se presentará en cuero negro obsidiana y cromo oscuro con la marca 007. Los parasoles de todos los coches llevarán otra referencia de película sutil en forma de una frecuencia de estación de radio bordada, 96.60 (FM), que los aficionados a 007 sabrán que era la frecuencia de la policía rusa que Bond usó para conseguir escapar en 'The Living Daylights'.

Aston Martin DBS Superleggera 007 Bond Edition: sólo 25

Por su parte, la nueva edición de Superleggera es la segunda '007 Bond Edition' y está estrictamente limitada a una producción de tan solo 25 unidades disponibles en todo el mundo, con las mismas especificaciones que el DBS Superleggera que podrá conocerse en la próxima película.

Los 715 CV que desarrolla el motor V12 biturbo de 5.2 litros del DBS Superleggera se corresponden con el tope de gama del automóvil. El coche luce una pintura exterior especial Ceramic Grey con el techo, las carcasas de los espejos, el divisor, el difusor y el Aeroblade IITM trasero en fibra de carbono teñida de negro.

También son exclusivas de la 007 Bond Edition las llamativas llantas de 21 pulgadas, con radios en Y de color negro brillante torneado en diamante, una insignia de guardabarros 007, acabada en cromo con un relleno de esmalte negro y una lámina de acero inoxidable plateado 007 aplicada a la hoja del alerón trasero.

En el interior, la cabina de este DBS Superleggera es un ambiente oscuro, revestido de cuero con destellos rojos que detallan el contorno de los asientos. La marca 007 se puede encontrar en las puertas, la insignia de la hebilla del reposabrazos y en la cubierta del subwoofer trasero. El automóvil está terminado con una placa en el umbral que lo identifica como una de las 25 ediciones DBS Superleggera 007.