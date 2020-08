El Aston Martin DB5 de James Bond, para niños y no tan niños

The Little Car es una compañía británica que hace justo eso: coches pequeños. O más bien, coches de juguete, en principio, para niños y adolescentes. Y, para pequeños y no tan pequeños espías, acaba de poner a la venta el DB5 Junior.

Es un coche igual al Aston Martin DB5 que conducía James Bond, el agente 007 desde 1964, cuando lo estrenó Sean Connery en Goldfinger, hasta la misma Skyfall con otro 007 al volante, en este caso Daniel Craig, casi 50 años después.

Igual porque, con la autorización de Aston Martin, se ha escaneado en 3D un DB5 original, de 1963, y se han reducido las proporciones un 66 por ciento para conseguir reproducirlo con fidelidad. Claro, que éste no tiene techo. Y sí, te resolvemos la duda: en los años 60 se produjo el DB5 Convertible.

Bajo su capó no vas a encontrar su seis cilindros de gasolina de 4.0 litros, ni siquiera una versión miniaturizada de este motor de gasolina que podía rendir hasta 325 CV, sino que lo que hay es un motor eléctrico de 5 kW (6,8 CV), lo que por otro lado, no está nada mal: el Citroën Ami, el cuadraciclo ligero que pronto lanzará la firma francesa con un planteamiento puramente urbano, tiene un motor de 6 kW (8 CV), asi que…

Incluso si piensas que con ese motor no corre suficiente para tus necesidades, existe una versión DB5 Vantage en la que la potencia se aumenta hasta 10 kW (13,6 CV). De momento The Little Car no da las velocidades máximas (el Ami alcanza 45 km/h como referencia), pero sí afirma que “se darán a su debido tiempo” y recomienda que quienes vayan dentro del vehículo “usen casco”.

Tras una carga completa de su batería, lo que puede llevar entre 3 y 5 horas -habrá de distintas capacidades, pero en principio tiene dos de 1,8 kWh-, ésta debe permitir conducir entre 1,5 y 2,5 horas, aproximadamente entre 30 y 60 km. Pero si crees que no puedes esperar tanto tiempo para usarlo, la compañía pondrá a la venta baterías adicionales.

De juguete, pero no tan pequeño

El DB5 Junior mide 3,05 metros, unos 35 cm más que un Smart Fortwo y 60 que un Citroën Ami, permitiendo acomodarse en su interior a adultos de hasta 2 metros de altura. La anchura es de 1,12 m y la altura, medida hasta la parte superior del parabrisas, 88 cm, esto es sólo 14 cm menos que un Ford GT40.

Eso sí, aunque quepa un adulto, el DB5 Junior está concebido como un coche de juguete, no como un turismo, recomendándose su uso por personas de 14 o más años -The Little Car especifica 18- y siempre bajo la supervisión de un adulto.

Cada unidad se entrega con un certificado de autenticidad y la compañía se compromete, para mantener la exclusividad de su producto, a mantener un registro de los propietarios que se puede poner al día si es vendido a otra persona. La garantía es por un año para problemas de fabricación, piezas o fallos mecánicos.

Para comprarlo hay que pagar un depósito de 5.000 libras (5.600 euros) que es reembolsable hasta el momento preciso de la entrega del coche, existiendo una lista de espera para quienes no llegaran a las primeras unidades construidas. En todo caso, será tan costoso como parece porque la versión DB5 Junior cuesta 35.000 libras (39.200 euros), en tanto que la Vantage alcanza los 45.000 (50.400 euros).

No es un capricho barato, sin duda, pero si piensas que en la subasta de Sotheby´s el Aston Martin DB5 de 007 se subastó el año pasado por 6,4 millones de dólares (5,8 millones de euros del momento), quizá no te parezca tan caro.